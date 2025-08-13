TRENO

Rete Ferroviaria Italiana (RFI)- società del Gruppo FS– ha aggiudicato una gara da oltre 733 milioni di euro per tre anni. L’accordo quadro, che prevede un programma articolato di interventi sul segnalamento ferroviario, punta a potenziare l’affidabilità dell’intera infrastruttura nazionale.

L’accordo è suddiviso in 38 lotti, scelta che permette di estendere l’intervento su tutto il territorio italiano e di accelerare i tempi di intervento in caso di malfunzionamenti. Secondo quanto comunicato da RFI, gli interventi previsti riguarderanno principalmente il ripristino di sistemi e impianti danneggiati da malfunzionamenti, eventi atmosferici o atti di vandalismo.

Nell’ ambito dell’accordo quadro rientrano anche attività per i piazzali ferroviari in previsione del piano accelerato ERTMS e l’upgrade tecnologico degli impianti di segnalamento, con un focus sul distanziamento dei treni.

Inoltre, sono previsti lavori di rinnovo di apparati di comando, cabine e passaggi a livello, elementi chiave per modernizzare la rete e aumentare la sicurezza e l’efficienza operativa.

RFI sottolinea che la suddivisione in 38 lotti permetterà una copertura capillare e interventi mirati, riducendo i tempi di ripristino e migliorando la resilienza della rete in caso di criticità. Gli interventi puntano ad un’affidabilità infrastrutturale e alla continuità del servizio ferroviario nazionale in un’ottica di ammodernamento e potenziamento del segnalamento e dei relativi impianti, per una rete più sicura ed efficiente.

Continua a leggere:Trenitalia, ritardi a causa di lavori sull’Alta Velocità,