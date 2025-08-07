TRENO

La durata prevista dei lavori è di circa 8 anni, inclusi progettazione esecutiva e costruzione

“La Conferenza dei Servizi sul progetto definitivo del raddoppio ferroviario della tratta Finale Ligure–Andora è stata fissata per il prossimo 10 settembre. Si tratta dell’ultimo tassello per completare il raddoppio dell’intera linea Genova–Ventimiglia. Un’opera strategica, già inserita nel Contratto di Programma RFI 2022–2026, che entra nella fase decisiva. La durata prevista dei lavori è di circa 8 anni, inclusi progettazione esecutiva e costruzione. Abbiamo superato i passaggi tecnici più delicati, ora serve fare squadra per arrivare al cantiere”.

Lo ha comunicato questa mattina il viceministro al Mit Edoardo Rixi a Imperia, a margine della firma del protocollo per l’acquisizione da parte del Comune delle aree degli stabili dell’ex stazione ferroviaria di Porto Maurizio.

Presenti, oltre al sindaco di Imperia Claudio Scajola, anche l’amministratore delegato di Fs Sistemi Urbani Matteo Colamussi.

Riferendosi al raddoppio, Rixi ha aggiunto: “Credo che sia una opera importante, soprattutto per garantire il pieno utilizzo della ferrovia e insieme a questo stiamo cercando di accelerare l’aumento del voltaggio sull’elettrificazione su Ventimiglia e sull’ultimo pezzo, dopo Bordighera, per testare i nuovi treni anche regionali”.

Riguardo al potenziamento della linea della val Roya invece, Rixi ha spiegato che si tratta di temi “Che vogliamo finire entro l’inizio del 2027 e per questo motivo ci aspettiamo che entro settembre la conferenza dei servizi possa procedere in maniera rapida”.

Il progetto del raddoppio ferroviario Finale Ligure–Andora

Il raddoppio ferroviario della tratta Finale Ligure–Andora rappresenta un’opera infrastrutturale di grande rilevanza per la Liguria, finalizzata a completare il raddoppio della linea Genova-Ventimiglia. L’obiettivo è migliorare i collegamenti e aumentare la capacità di trasporto sulla tratta. Attualmente, il progetto definitivo è in fase di valutazione e approvazione. La revisione del progetto, condotta da Italferr, società del Gruppo FS Italiane, è stata completata, mentre l’iter autorizzativo, che comprende la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), è ancora in corso. Per accelerare i lavori e facilitare il dialogo con le istituzioni locali, è stato nominato un Commissario di Governo.

