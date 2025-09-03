TRENO

Fs Logistix, societa’ del gruppo Fs e operatore di sistemi multimodali, ha ampliato la sua presenza in Europa acquisendo la gestione del terminal ferroviario Antwerp Mainhub di Anversa, in Belgio, che all’anno movimenta 1,5 milioni di tonnellate di merci e gestisce 2.500 treni.

L’operazione è stata condotta attraverso la costituzione di una nuova joint venture, chiamata Modalink, con l’operatore belga Lineas, il più grande operatore privato di trasporto merci su rotaia in Europa.

La crescita del mercato ferroviario

Questa iniziativa strategica – riferisce una nota – mira a migliorare l’efficienza e la connettivita’ dei servizi di trasporto merci su rotaia tra Belgio e Italia, oltre che su altre rotte europee chiave. L’operazione si inserisce nel contesto di crescita del mercato ferroviario, stimato intorno al +2 % annuo tra il 2023 e il 2029.

Un accordo per lo sviluppo della logistica globale e per giocare un ruolo cruciale sulla scena internazionale. L’annuncio e’ stato dato ieri da Sabrina De Filippis, Amministratore delegato di Fs Logistix, e da Erik van Ockenburg, Ad di Lineas. “La costituzione di Modalink rappresenta una tappa importante nel nostro percorso per diventare un protagonista di riferimento nella logistica europea. Questo accordo fa parte del nostro Piano industriale, che prevede il potenziamento dei terminal esistenti e la creazione di nuovi hub tecnologicamente avanzati e sostenibili dal punto di vista ambientale. Questo ci consentira’ di aumentare i volumi di merci trasportate su ferrovia, grazie a connessioni sempre piu’ efficienti tra i nostri porti e terminal con la rete nazionale e i corridoi ferroviari europei, consolidando l’integrazione dei sistemi di trasporto mare-ferro-strada”, ha dichiarato Sabrina De Filippis, Ad di Fs Logistix.

Una logistica europea integrata e sostenibile

“Con il lancio di Modalink, stiamo compiendo un passo audace verso una rete logistica europea piu’ integrata e sostenibile“, ha affermato Erik van Ockenburg, Ad di Lineas. “Questa collaborazione non solo rafforza il ruolo di Anversa come snodo multimodale strategico, ma ci consente anche di ottimizzare le operazioni dell’ultimo miglio e potenziare i corridoi ferroviari nord-sud. Unendo le forze con FS Logistix, stiamo gettando le basi per soluzioni terminalistiche modulari e pronte, in grado di rispondere alla crescente domanda di trasporto merci efficiente e a basse emissioni”, ha concluso.

Fs Logistix e’ entrata nella NewCo con una partecipazione del 30%, con un’opzione evolutiva prevista per aumentare fino al 49%. Modalink gestira’ il terminal Antwerp Mainhub e il servizio intermodale last mile tra il Porto di Anversa e le aree circostanti. Nell’ambito dell’accordo, la gestione delle linee commerciali attualmente operate da Lineas, che collegano il Belgio con l’Italia (Anversa-Milano), sara’ trasferita a Fs Logistix.

Accesso ai porti del Nord Europa

Questo trasferimento comprende anche la firma di un contratto di trazione con Lineas. Il terminal Antwerp Mainhub e’ uno dei principali terminal del Belgio, parte del secondo porto piu’ grande d’Europa per container movimentati, con un’estensione di 200.000 mq, otto binari lunghi 700 metri, tre gru a portale e sei portali straddle carrier. Il progetto e’ allineato con la linea del Piano industriale Fs Logistix 2025-2029 riguardante i Terminal: garantisce l’accesso ai porti del Nord Europa, il mercato logistico piu’ importante in Europa.

L’acquisizione del 30 per cento di Antwerp Mainhub permettera’ lo sviluppo di servizi intermodali sulla rotta nord-sud (es. Belgio – Italia) e, di conseguenza, sulla rotta est-ovest (es. Francia – Romania/Polonia). Questa iniziativa rafforzera’ la presenza di Fs Logistix nel mercato belga, in particolare nei servizi intermodali, e aiutera’ a superare la saturazione della capacita’ futura dei terminal nel nord Italia.

