TRENO

Circa 20 milioni di investimenti per il miglioramento di rete, stazioni e aree ferroviarie sulle linee per Guastalla, Sassuolo e Ciano

Nella strategia di Ferrovie Emilia-Romagna, il bacino di Reggio Emilia si conferma come area nevralgica centrale. Nel territorio infatti sono in corso importanti investimenti infrastrutturali e si registrano dati operativi positivi.

Nello specifico, sulla linea Reggio Emilia-Guastalla, la puntualità nel secondo trimestre del 2025 ha raggiunto il 93,2%, superando la media regionale: un dato che si affianca agli interventi già completati come la riqualificazione della stazione di Guastalla (nella foto) con nuovi marciapiedi, sottopasso, impianto di segnalamento computerizzato e innalzamento degli standard di sicurezza e accessibilità, per un investimento di circa 15 milioni di euro. Avviate anche operazioni di riconfigurazione dei sistemi di passaggio a livello per velocizzare il servizio.

La linea Reggio Emilia-Ciano

Anche sulla linea Reggio Emilia-Ciano, Ferrovie Emilia Romagna è intervenuta per aumentare sicurezza e affidabilità dell’infrastruttura con il rifacimento del passaggio a livello di Bivio Barco sulla strada provinciale, un attraversamento particolarmente critico sia per il traffico ferroviario che per quello veicolare. Sostituite anche rotaie e traverse sui ponti che attraversano i torrenti Crostolo e Modolena, mentre sono in corso attività straordinarie di manutenzione della linea di contatto.

La linea Reggio Emilia-Sassuolo

Importanti lavori anche sulla linea Reggio Emilia-Sassuolo, dove FER è intervenuta sul ponte in località Veggia, con il livellamento del tratto ferroviario e la sostituzione delle traverse in legno ammalorate. A Sassuolo Radici si è proceduto al cambio delle traverse sul ponte di via Regina Pacis. Anche su questa linea si sta eseguendo la manutenzione straordinaria della linea di contatto.

Il progetto Stazioni Sicure

È in corso, inoltre, l’implementazione del progetto Stazioni Sicure, partito da Brescello, che prevede il miglioramento dell’accessibilità a stazioni e aree ferroviarie, videosorveglianza, Wi-Fi, climatizzazione, sale d’attesa rinnovate e pulsanti di emergenza collegati alla control room in contatto diretto con le Forze dell’ordine. Per questo primo intervento è previsto uno stanziamento di 50 mila euro.

Sono inoltre in fase di appalto due parchi fotovoltaici presso le stazioni di Brescello e Guastalla, che rappresentano un primo esempio di integrazione tra le fonti di energia tradizionale e fonti rinnovabili ad uso del servizio ferroviario. Per la realizzazione dei due parchi saranno investiti 2 milioni di euro.

La linea Parma-Suzzara

Sulla Parma-Suzzara invece sono in corso i collaudi per la messa in servizio della trazione elettrica (avvio previsto per gennaio 2026), il rinnovo dei passaggi a livello a Boretto e Sorbolo, il rifacimento degli impianti elettrici e delle sale d’attesa delle stazioni di Brescello-Boretto e Gualtieri, e la posa della doppia dorsale in fibra ottica. Le stesse attività di elettrificazione e installazione della fibra ottica sono in fase avanzata anche sulla tratta Suzzara-Poggio Rusco. L’elettrificazione del corridoio Parma – Suzzara – Poggio Rusco ha comportato un investimento complessivo di 58 milioni di euro.

Tra le opere realizzate vi è anche la riqualificazione del ponte sul Crostolo, tra Guastalla e Gualtieri, necessaria per il passaggio della nuova linea elettrica. Il ponte è stato adeguato in soli due mesi: elevata la luce libera verticale a 5,90 metri, ridotti i controventi in acciaio e migliorata la stabilità complessiva della struttura.

Gli altri interventi

Nel corso dell’anno verranno inoltre adeguate le lunghezze di tutti i marciapiedi delle fermate e delle stazioni della nuova linea elettrificata tra Poggio Rusco e Parma per consentire la regolare sosta dei nuovi convogli elettrici, più lunghi degli attuali diesel circolanti. L’investimento previsto è di circa 600 mila euro.

Sulla Ferrara-Codigoro si sta realizzando la linea elettrificata, è in corso il rinnovo del piano del ferro della stazione di Codigoro e si stanno eseguendo lavori di rinnovo degli impianti nella stazione di Massa Fiscaglia. Si tratta di lavori di importo pari a circa 42 milioni di euro.

Infine, sulla Bologna-Portomaggiore, dove sono in corso i lavori per l’interramento della tratta urbana di Bologna, è stata completata la messa in servizio dei passaggi a livello automatici destinati ai privati, secondo le prescrizioni dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali (Ansfisa). Il costo per l’interramento è di 76 milioni di euro.

Con questo piano di interventi Ferrovie Emilia-Romagna conferma il proprio impegno per una mobilità regionale sicura, efficiente e in costante evoluzione, con un’attenzione particolare ai territori e alla qualità del servizio per i cittadini.

Continua a leggere: Gruppo FS: i risultati del primo semestre 2025 confermano crescita