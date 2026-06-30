TRENO

La Ferrovia delle Meraviglie torna anche nell’estate 2026 con un itinerario che regala panorami spettacolari e un’esperienza di viaggio unica. Questo storico collegamento ferroviario attraversa Piemonte, Liguria e Francia, offrendo ai passeggeri la possibilità di ammirare paesaggi che spaziano dalle vette alpine fino alle coste del Mar Mediterraneo, con tappe in alcuni dei borghi più suggestivi del territorio.

Ferrovia delle Meraviglie: un percorso tra scenari mozzafiato

Considerata una delle linee ferroviarie più affascinanti d’Europa, la Ferrovia delle Meraviglie deve il suo nome alla straordinaria bellezza dei luoghi che attraversa e alle ingegnose opere di ingegneria realizzate per superare le difficoltà del territorio montano. Il tragitto collega città e località simbolo come Torino, Cuneo, Limone Piemonte, Tenda, Breil-sur-Roya, Ventimiglia, Sanremo e Imperia. Uno dei momenti più suggestivi del viaggio è il passaggio nella Valle Roya, un’area naturale di grande fascino situata tra le Alpi e il Mediterraneo. Qui il treno attraversa paesaggi incontaminati e borghi ricchi di storia, offrendo ai viaggiatori scorci di rara bellezza che raccontano l’identità di questo territorio di confine.

Date, orari, biglietti e degustazioni a bordo

Per l’estate 2026 la Ferrovia delle Meraviglie effettuerà cinque corse speciali. Le partenze sono previste nelle giornate di domenica 5, 12 e 19 luglio, oltre a domenica 2 e 16 agosto. Il convoglio partirà da Torino Porta Nuova alle ore 8.00 con arrivo a Imperia alle 12.35. Il viaggio di ritorno prenderà il via da Imperia alle 14.55, con rientro a Torino Porta Nuova previsto per le 20.15.

A rendere ancora più coinvolgente l’esperienza sarà la proposta enogastronomica disponibile durante il percorso. Il personale di bordo accompagnerà i passeggeri in un percorso di degustazione dedicato ai prodotti tipici delle regioni attraversate, con assaggi di specialità locali e bevande selezionate, accompagnati da racconti e curiosità sulle tradizioni dei territori visibili dal finestrino.

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