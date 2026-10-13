TRENO

Il 13 ottobre 2026 Transadriatico è diventata gruppo intermodale. La società presenterà al resto del mercato la sua nuova dimensione industriale durante il Green Logistics Expo di Padova, dal 14 al 16 ottobre.

Gli obiettivi della società Transadriatico

L’obiettivo del Gruppo è quello di mescolare la capillarità ed efficacia del trasporto stradale, con la sostenibilità del cargo ferroviario. Oltre che a rispondere a emergenze contingenti, come la carenza di autisti e il caro carburanti. Questo percorso, quasi unico in Italia, vede Transadriatico, una realtà consortile composta da piccole e medie aziende dell’autotrasporto, trasformarsi in un gruppo intermodale e realizzare una crescita dimensionale su tutto il territorio nazionale, attivando soluzioni logistiche solide e innovative che poggiano su asset infrastrutturali di proprietà.

Transadriatico illustrerà tutto questo, insieme agli altri punti del suo programma, al Green Logistics Expo di Padova dove avrà un proprio stand (Padiglione 7, Stand E138) e promuoverà un incontro, in programma per giovedì 15 ottobre alle 14,30 – Sala 7B, durante il quale saranno presentate alcune nuove iniziative intermodali fondate sulla collaborazione di tutta la filiera e sulla possibilità di rendere la ferrovia competitiva per una più ampia pluralità di merci.

Le parole del Presidente Natalino Mori

Natalino Mori, Presidente di Transadriatico e AD di Sangritana, ha dichiarato:” L’ingresso nel capitale della Sangritana ha aperto nuovi scenari per Transadriatico facendo convivere strada e ferrovia per utilizzare ogni modalità dove può esprimere il massimo valore. Puntiamo sull’intermodalità facendo leva sulle sinergie di gruppo e la collaborazione con i committenti. Sta nascendo un progetto di gruppo con una notevole crescita dimensionale dalla cooperazione di piccole aziende di autotrasporto».

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