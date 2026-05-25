TRENO

La circolazione ferroviaria della Capitale subisce ulteriori rallentamenti. Difatti, a causa lavori di ristrutturazione che riguardano il ponte che passa sul Tevere, la ferrovia Roma nord rimarrà chiusa per 3 mesi.

Tre mesi senza treni sulla ferrovie Roma nord, i servii sostitutivi

La linea ferroviaria collega il centro della città a Viterbo per questo è una delle linee più trafficate dai pendolari. Per consentire importanti lavori di consolidamento curati da Astral, dall’8 giugno al 6 settembre sarà interrotto il servizio ferroviario nella tratta Acqua Acetosa – Saxa Rubra. Sono in programma inoltre lavori anche alla stazione di Tor di Quinto per adeguare la sottostazione elettrica: per realizzarli l’intero servizio sarà interrotto dal 10 al 23 agosto.

In un incontro tenutosi il 19 maggio tra assessorato ai Trasporti del Lazio, Cotral, Astral e il comitato pendolari Ferrovia Roma Nord, si è deciso che i viaggiatori, nella tratta Saxa Rubra – Acqua Acetosa, utilizzeranno i mezzi messi a disposizione da BeeBus. Dunque se si vuole realizzare un viaggio da Viterbo fino al centro capitolino, bisogna scendere a Saxa Rubra, proseguire in bus fino ad Acqua Acetosa e da lì riprendere il treno verso Flaminio. Approssimativamente ora per percorrere la tratta ci vorranno 60 minuti, mentre prima ce ne sarebbero voluti solamente 25, meno della metà.

Le parole del comitato pendolari Ferrovia Roma Nord

Il comitato pendolari Ferrovia Roma Nord è intervenuto a riguardo affermando:” Un aumento molto significativo dei tempi di viaggio che avrà inevitabili ripercussioni sulla vita quotidiana di migliaia di pendolari. Come comitato saremo molto attenti all’organizzazione delle coincidenze treno-bus durante i trasbordi, affinché i tempi di interscambio siano realmente sostenibili e non si trasformino in ulteriori disagi quotidiani per studenti, lavoratori e cittadini”.

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