Ferrobonus 26-27: il 29 ottobre scade il termine per presentare domanda
Come ed entro quando presentare la domanda
Le domande per presentare la richiesta per la quarta annualità del Ferrobonus scadranno il 29 Ottobre.
Come presentare la domanda per il Ferrobonus
Le domande devono essere trasmesse esclusivamente tramite PEC all’indirizzo [email protected] utilizzando la modulistica predisposta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
La misura riguarda le imprese che commissionano direttamente i servizi ferroviari e gli operatori di trasporto multimodale (MTO), secondo i requisiti previsti dalla disciplina. Per questi ultimi è previsto il ribaltamento di almeno il 50% del contributo ricevuto a favore della propria clientela.
Leggi anche Treni, verso la nuova tecnologia 5G per le comunicazioni tra terra e treno