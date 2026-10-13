TRENO

Il Ferrobonus torna anche per il 2026-2027 con nuove agevolazioni dedicate alle imprese che scelgono il trasporto ferroviario per le proprie merci. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato un decreto che stabilisce le modalità per ottenere gli incentivi, con l’obiettivo di favorire l’utilizzo dei treni e ridurre il trasporto su strada.

Ferrobonus: requisiti e modalità per ottenere i contributi

Il nuovo Ferrobonus riguarda il periodo compreso tra il 21 ottobre 2026 e il 20 ottobre 2027. Le aziende interessate dovranno inviare la richiesta tramite PEC all’indirizzo indicato dal Ministero, entro 20 giorni dalla pubblicazione del decreto.

Per ricevere il contributo, le imprese dovranno dimostrare di aver utilizzato il trasporto ferroviario per una determinata quantità di merci, calcolata in treni-chilometro. Potranno essere considerati anche i dati relativi agli anni precedenti, secondo le condizioni previste dal decreto.

Le aziende dovranno inoltre presentare la documentazione necessaria per dimostrare i servizi effettuati e rispettare le regole stabilite.

Il Ferrobonus prevede un limite massimo di spesa per ogni anno e i finanziamenti saranno assegnati in base alle risorse disponibili. Questa iniziativa punta a rendere il trasporto delle merci più sostenibile, incentivando l’uso della ferrovia e contribuendo a diminuire il traffico stradale.