Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) comunica che sono aperte le domande per il nuovo Ferrobonus, il programma di incentivi al trasporto merci su ferrovia destinato alle imprese e agli operatori del trasporto intermodale che scelgono una logistica più sostenibile.

Il bando Ferrobonus, pubblicato con il decreto direttoriale n. 184 del 10 ottobre 2025, segnala che le richieste per accedere agli incentivi relativi all’annualità 2025-2026, potranno essere presentate entro il 29 ottobre 2025.

Gli operatori multimodali (MTO) dovranno trasferire almeno il 50% dell’incentivo ai clienti finali, per garantire benefici lungo tutta la catena logistica.

Cos’è il Ferrobonus e quali sono gli incentivi previsti

Il Ferrobonus è un contributo economico a titolo di incentivo, per promuovere il trasporto ferroviario intermodale, cioè quello che integra ferrovia, strada e mare, con l’obiettivo di ridurre il traffico merci su strada e incentivare una logistica più verde ed efficiente.

L’iniziativa dei contributi Ferrobonus, confermata dalla Legge di Bilancio 2025, dispone di un rifinanziamento di 10 milioni di euro annui fino al 2027, in aggiunta ai fondi già previsti dalla Legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Il programma Ferrobonus contribuisce così al raggiungimento degli obiettivi climatici fissati dall’Unione Europea, sostenendo la transizione ecologica del trasporto merci.

Chi può ottenere il Ferrobonus 2025-2026

Possono presentare domanda ai contributi degli incentivi al trasporto merci su ferro Ferrobonus:

le imprese che commissionano direttamente treni completi (treni*km) ;

; gli operatori di trasporto multimodale (MTO) che acquistano treni per conto dei propri clienti.

Gli operatori MTO sono tenuti a ribaltare almeno il 50% del contributo ricevuto ai clienti finali, in modo da assicurare un beneficio concreto lungo tutta la catena logistica.

Periodo e criteri di calcolo incentivi al trasporto merci su ferro

Il periodo di incentivazione copre il trasporto merci ferroviari intermodali e trasbordati dal 21 ottobre 2025 al 20 ottobre 2026.

Il contributo è calcolato in base ai treni*km effettivamente effettuati, secondo quanto previsto dal Regolamento Ferrobonus 2023-2026 (decreto interministeriale MIT-MEF n. 134 del 30 agosto 2023).

La rendicontazione degli incentivi al trasporto merci su ferro Ferrobonus dovrà essere presentata a consuntivo del periodo di riferimento, allegando i contratti con le imprese ferroviarie e utilizzando il modello di rendicontazione (Allegato 4) previsto dal bando.

Come presentare la domanda per il Ferrobonus

Le domande di accesso ai contributi devono essere inviate esclusivamente via PEC all’indirizzo: [email protected]. Nell’oggetto del messaggio va riportata la dicitura: “Contributo decreto Ferrobonus 2025-2026”.

Le domande devono essere presentate entro il 29 ottobre 2025, utilizzando la modulistica ufficiale disponibile sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e RAM S.p.A., soggetto gestore della misura, mettono a disposizione la modulistica e le istruzioni operative per la compilazione e la successiva verifica delle domande.

