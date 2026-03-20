TRENO

Il 19 marzo 2026, sono state presentate al Mit le le prassi di riferimento UNI/PdR 189 elaborate da Fermerci e UNI – Ente Italiano di Normazione. Queste norme sono dedicate alla qualificazione e alla formazione del personale impiegato nelle attività di sicurezza della circolazione ferroviaria.

L’iniziativa di fermerci

L’iniziativa rientra in un contesto che ha progressivamente affidato la responsabilità delle principali mansioni di sicurezza ferroviaria alle imprese ferroviarie e ai gestori dell’infrastruttura.Ciò ha portato alla necessità di dover rafforzare il coordinamento tra gli operatori. In questo scenario, il settore ha avvertito l’esigenza di dotarsi di riferimenti condivisi in grado di garantire coerenza, qualità e omogeneità nella formazione e nella gestione delle competenze, evitando il rischio di una eccessiva frammentazione dei sistemi di sicurezza.

La prassi di riferimento UNI/PdR 189

La prassi di riferimento UNI/PdR 189 è il documento che Fermerci ed Uni hanno sviluppato per soddisfare queste esigenze. Raccoglie l’esperienza tecnica degli operatori e definisce un primo modello condiviso per la qualificazione delle figure professionali coinvolte nelle attività di sicurezza della circolazione ferroviaria.

Il presidente di Fermerci, ossia Clemente Carta, è intervenuto affermando:”“La sicurezza ferroviaria rappresenta la cornice fondamentale entro la quale si collocano tutte le attività del settore: è la stella polare che orienta il nostro lavoro e un principio imprescindibile per l’intero sistema. In questo contesto, strumenti di normativa volontaria come le prassi di riferimento non sono un appesantimento burocratico per il settore ma un’opportunità per migliorare le regole grazie al coinvolgimento e al contributo diretto di tutti gli attori interessati”.

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