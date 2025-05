TRENO

Nuovo sistema tariffario merci di RFI anticipato al 2025. Fermerci plaude alla manovra per sostenere il trasporto ferroviario merci

RFI accoglie la proposta Fermerci: riduzione pedaggi e sostegno al trasporto ferroviario merci già dal 2025

Sistema tariffario merci anticipato al 2025

Fermerci accoglie con favore la decisione di RFI di anticipare al 2025 l’entrata in vigore del nuovo sistema tariffario per l’accesso all’infrastruttura ferroviaria. La misura, inizialmente prevista dal 2026 al 2029, offrirà un taglio ai pedaggi per le Imprese Ferroviarie attive nel trasporto merci. Una scelta che risponde alle gravi criticità vissute dal settore, colpito dalle continue interruzioni di rete dovute ai cantieri del PNRR.

“È una misura concreta e necessaria”, ha dichiarato Clemente Carta, presidente di Fermerci. La proposta di anticipo era stata già avanzata dall’associazione in occasione del Rapporto Annuale 2025, alla presenza del Ministro Matteo Salvini, del presidente ART Nicola Zaccheo e dell’AD di RFI Aldo Isi.

Fermerci ringrazia MIT e ART

Il presidente Carta ha ringraziato il Ministro Salvini per la disponibilità e l’Autorità di Regolazione dei Trasporti per la sensibilità dimostrata. Con la Delibera n. 165/2024, l’ART ha confermato il suo ruolo strategico nel garantire sostenibilità ed equilibrio al sistema. Il nuovo sistema tariffario merci rappresenta un passo importante verso una maggiore competitività del trasporto ferroviario e un segnale positivo per gli operatori logistici.

