TRENO

Oggi, durante il Green Logistics Expo di Padova, Associazione Fermerci ha presentato la Carta dell’Ultimo Miglio Ferroviario 2026, che fotografa l’andamento dei traffici negli impianti ferroviari merci, nei terminal, negli interporti e nei porti raccordati.

I dati analizzati da Fermerci

Nel 2025 i 205 impianti ferroviari di ultimo miglio analizzati hanno movimentato 329.388 treni, il 4,5% in meno rispetto ai 345.024 del 2024. Rispetto al 2021, anno di massimo della serie con 384.863 convogli, i treni sono oltre 55mila in meno (−14,4%), mentre sul 2018 la flessione è del 5,2%.

Inoltre la contrazione dei traffici registrata interessa tutte le tipologie di impianto: i terminal merci passano da 117.900 a 110.478 treni (−6,3%), i fasci di binari privati da 59.836 a 55.808 (−6,7%) e gli interporti da 77.840 a 76.429 (−1,8%). Anche i porti raccordati registrano una flessione, passando da 46.233 a 44.944 treni (−2,8%).

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