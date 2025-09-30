TRENO

Si è aperta ufficialmente a Milano la 12ª edizione di EXPO Ferroviaria, la principale rassegna italiana dedicata alle tecnologie e ai sistemi per il trasporto ferroviario. Dal 30 settembre al 2 ottobre 2025, i padiglioni di Fiera Milano Rho ospitano oltre 290 espositori provenienti da 16 Paesi, con una forte attenzione a sostenibilità, digitalizzazione e innovazione.

La cerimonia inaugurale, alla presenza del Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, ha dato il via a un fitto programma di incontri e presentazioni che confermano il ruolo strategico della ferrovia nella mobilità del futuro.

EXPO Ferroviaria 2025: confronto aperto su innovazione, sostenibilità e sicurezza

La cerimonia di apertura è stata introdotta dai saluti istituzionali dell’Assessora alla Mobilità del Comune di Milano Arianna Censi, dell’Assessore ai Trasporti e Mobilità Sostenibile della Regione Lombardia Franco Lucente e dell’Assessore alle Infrastrutture e Opere Pubbliche della Regione Lombardia Claudia Maria Terzi.

Hanno poi preso la parola Andrea Severini (AD Trenord), Maurizio Bufalini (DG TELT), Michele Viale (Presidente ANIE Assifer) e Gianpiero Strisciuglio (AD e DG Trenitalia), che hanno discusso le prospettive del comparto ferroviario a livello locale, nazionale e internazionale.

Digitalizzazione, sostenibilità e sicurezza al centro della strategia ferroviaria

Al centro del confronto i temi della digitalizzazione, della sostenibilità e della sicurezza, leve decisive per lo sviluppo competitivo e la transizione verso una mobilità a minore impatto ambientale.

Nell’anniversario dei 200 anni della ferrovia, l’incontro è stata anche l’occasione per avviare una riflessione condivisa su una progettualità di medio periodo, capace di orientare investimenti, politiche industriali e iniziative di innovazione verso un modello ferroviario più integrato, resiliente e sostenibile.

Industria ferroviaria, un comparto strategico da 7,1 miliardi

Secondo i dati ANIE ASSIFER 2024, l’industria ferroviaria italiana vale oggi 7,1 miliardi di euro di fatturato, impiega oltre 22.400 addetti e registra esportazioni per 1,5 miliardi. Numeri che testimoniano la centralità del comparto, sostenuto anche dagli investimenti legati al PNRR e capace di collocarsi tra i leader internazionali nello sviluppo di soluzioni tecnologiche avanzate per il trasporto ferroviario ed elettrificato.

Una vetrina tecnologica in espansione: le novità dell’edizione 2025

Per Arianna Rossini, Event Director RX Global, l’edizione 2025 di EXPO Ferroviaria “conferma la crescita e il dinamismo del settore con un padiglione in più, il ritorno dell’area esterna e nuove aree dedicate a innovazione e contaminazioni tra settori”. Molte le novità di questa edizione, nello specifico:

il ritorno dell’Area Esterna Fiorenza Trenord , dove sono presentati i più recenti sviluppi nel materiale rotabile. Qui FS Logistix (Gruppo FS Italiane) espone un carro dotato di tecnologia DAC – Digital Automatic Coupling, che permette l’accoppiamento automatico dei carri.

, dove sono presentati i più recenti sviluppi nel materiale rotabile. Qui (Gruppo FS Italiane) espone un carro dotato di tecnologia DAC – Digital Automatic Coupling, che permette l’accoppiamento automatico dei carri. Sitav (Società Italiana Treni Alta Velocità) mostra il prototipo di locomotore a idrogeno, sviluppato con l’Università di Genova, pensato per manovre e operazioni di ultimo miglio.

(Società Italiana Treni Alta Velocità) mostra il prototipo di locomotore a idrogeno, sviluppato con l’Università di Genova, pensato per manovre e operazioni di ultimo miglio. Alstom invece presenta il nuovo treno Coradia Stream™ per Trenitalia.

invece presenta il nuovo treno Coradia Stream™ per Trenitalia. nel padiglione 11, Stadler presenta invece TREEN, il treno a batteria destinato a FAL (Ferrovie Appulo Lucane): oltre 36 metri di lunghezza, carrozze in lega di alluminio, capacità di circa 180 passeggeri e una batteria da 636 kWh in grado di coprire l’intera tratta Altamura–Matera senza ricariche intermedie.

L’offerta espositiva comprende anche spazi tematici come l’Innovation Hub, dedicato a start-up e PMI con soluzioni all’avanguardia per la mobilità del futuro, e due aree di forte richiamo internazionale: l’Aerospace Technology Hub e l’Area Tunneling, realizzata con TELT e la SIG, dove sono protagoniste le tecnologie più avanzate per il settore delle grandi infrastrutture sotterranee.

