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Nel 2025, il trasporto ferroviario merci ha registrato un calo dell’1,8%.

Trasporto ferroviario merci nel 2025, i dati

Difatti i dati registrati evidenziano una diminuzione da 375,1 a 368,2 miliardi di tonnellate-chilometro. Si tratta del quarto anno consecutivo di diminuzione. La Germania si conferma nettamente il principale Paese europeo per trasporto ferroviario delle MERCI, con il 33,5% del totale, pari a 123,5 miliardi di tonnellate-chilometro. Seguono la Polonia, con il 14,7%, e la Francia, con il 9,3%.

Il trasporto ferroviario merci però non è calato in tutti i paesi europei, infatti Eurostat ha registrato un calo in 16 paesi ed un aumento in altri 8. Le contrazioni più significative sono state registrate in Irlanda, con un meno 35,2%, Lettonia, meno 18,8%, ed Estonia, meno 17,3%, mentre, in controtendenza, Grecia, Portogallo e Francia hanno registrato rispettivamente aumenti del 9,3%, dell’8,4% e del 6,6%. Considerando il rapporto con la popolazione, il volume di MERCI trasportate su ferro è risultato più elevato in Lussemburgo, con 10,7 tonnellate pro capite, seguito da Austria con 10,5 e Lituania con 8,5.

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