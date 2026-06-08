TRENO

Il Treno dei Cammini rappresenta una nuova occasione per raggiungere Lourdes in modo sostenibile e suggestivo, viaggiando a bordo di un treno storico notturno. L’iniziativa, promossa da Fondazione FS Treni Turistici, partirà l’11 giugno 2026 e collegherà diverse città italiane alla celebre località ai piedi dei Pirenei francesi. Oltre al valore spirituale della destinazione, il viaggio offre l’opportunità di scoprire un territorio ricco di percorsi escursionistici, sentieri naturalistici e antiche vie di pellegrinaggio.

Treno dei Cammini: itinerario e caratteristiche del viaggio

Il Treno dei Cammini partirà da Reggio Calabria e attraverserà Calabria, Campania e Lazio prima di raggiungere Lourdes. Sono previste fermate in diverse città, tra cui Villa San Giovanni, Lamezia Terme, Battipaglia, Caserta e Roma Ostiense. Il ritorno è programmato per il 17 giugno 2026, con la possibilità di acquistare sia il viaggio completo sia una sola tratta.

Le carrozze a cuccette, completamente rinnovate, garantiscono comfort durante il tragitto notturno e dispongono di appositi spazi per il trasporto di zaini e attrezzature da trekking. Una soluzione ideale per chi desidera arrivare a destinazione già pronto per partire alla scoperta dei sentieri della regione.

Da Lourdes ai sentieri dei Pirenei

Una volta arrivati a Lourdes, il Treno dei Cammini diventa il punto di partenza per numerose esperienze all’aria aperta. Tra i percorsi più noti spicca il GR78, conosciuto anche come Cammino del Piémont Pirenaico, che attraversa paesaggi rurali, villaggi storici e luoghi di culto fino a Saint-Jean-Pied-de-Port, tappa fondamentale del Cammino di Santiago.

Gli escursionisti possono inoltre seguire il Chemin de Lourdes, una rete di itinerari che ripercorre le antiche vie dei pellegrini, oppure esplorare il Parco Nazionale dei Pirenei, caratterizzato da laghi alpini, vallate glaciali e panorami spettacolari. Tra le mete più affascinanti figurano il Cirque de Gavarnie, sito UNESCO modellato dai ghiacciai, e il massiccio del Vignemale, la vetta più alta dei Pirenei francesi, particolarmente apprezzata dagli amanti del trekking più impegnativo.

Per quanto riguarda le prenotazioni, i biglietti del Treno dei Cammini sono disponibili tramite tutti i canali Trenitalia. Le tariffe variano in base alla stazione di partenza e alla sistemazione scelta, con prezzi che partono da 179 euro per le partenze dal Centro Italia e da 209 euro per quelle dal Sud.

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