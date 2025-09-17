TRENO

Innovazione, sicurezza e tecnologia al servizio della mobilità. Il Gruppo FS e l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC) hanno firmato un Protocollo d’Intesa per avviare una collaborazione strategica nell’utilizzo dei droni per il monitoraggio delle infrastrutture ferroviarie e stradali in Italia.

L’accordo, della durata di tre anni, rappresenta un passo significativo verso una gestione sempre più efficiente e sicura delle reti di trasporto, grazie all’impiego di sistemi aerei avanzati, anche in modalità BVLOS (Beyond Visual Line of Sight), per il controllo di aree difficilmente accessibili e il rilevamento tempestivo di potenziali criticità.

Come saranno utilizzati i droni

Saranno sviluppati progetti di ricerca, sperimentati servizi ed applicazioni connesse all’uso di droni, programmati corsi di formazione, pianificate le attività di volo e definite procedure di sicurezza e certificazione per un utilizzo dei droni sempre più integrato nelle operazioni quotidiane.

L’attuazione dell’intesa sarà garantita attraverso specifici accordi di progetto, che definiranno responsabilità, risorse economiche e umane, modalità operative e tempi di realizzazione. A supporto di tale processo, sarà istituito un tavolo tecnico – composto da rappresentanti delle società operative del Gruppo (Rete Ferroviaria Italiana, Trenitalia, ANAS, FS Security, FS Logistix, Busitalia, Ferrovie del Sud Est, Ferservizi e FS Sistemi Urbani) – con il compito di coordinare le iniziative, condividere le competenze e individuare i principali scenari d’uso.

Le priorità del tavolo tecnico

Tra le priorità del tavolo tecnico rientrano la sperimentazione di soluzioni innovative per la manutenzione delle infrastrutture e dei treni, l’adozione di approcci integrati per la gestione delle emergenze, l’introduzione di strumenti avanzati per il monitoraggio delle stazioni e dei flussi di passeggeri durante eventi di grande richiamo e la valutazione di nuove modalità per rendere più efficienti i processi logistici e operativi. Particolare attenzione sarà rivolta anche all’impiego dei droni in ambito security, contribuendo a rafforzare le sinergie tra le diverse tecnologie già in uso da FS Security per la tutela delle infrastrutture, dei viaggiatori e del personale.

“Con questa importante collaborazione con il Gruppo FS – ha dichiarato Fabio Nicolai, Vice Direttore Generale Enac – mettiamo in campo tutta la nostra esperienza e conoscenza per la realizzazione di progetti di servizio a favore dei cittadini e del territorio. Sfruttando la terza dimensione, guardiamo insieme al futuro della mobilità aerea avanzata, con nuovi modelli integrati capaci di sviluppare soluzioni innovative, ecosostenibili ed efficienti in vari ambiti di interesse comune e anche nella gestione di grandi eventi e di eventuali criticità”.

“Questa iniziativa rappresenta un passo significativo verso l’innovazione per la sicurezza delle nostre infrastrutture. Uno strumento in più che si aggiunge alle altre importanti misure tecnologiche già sperimentate con successo in questo ultimo anno – ha dichiarato Salvatore Iannicelli, Chief Security Officer del Gruppo FS – Grazie alla tecnologia dei droni, potremo monitorare in maniera più efficace le nostre reti e garantire standard di sicurezza elevati per i nostri passeggeri”.

Con questa intesa, il Gruppo FS ed Enac rilanciano il loro ruolo di motore dell’innovazione nel settore dei trasporti, investendo in tecnologie avanzate e trasformando la sicurezza in un asset strategico per il Paese.

