TRENO

Scegliere di raggiungere Disneyland Paris in treno significa iniziare la vacanza già dal momento della partenza. È questa l’idea alla base della rinnovata collaborazione tra SNCF Voyages Italia e Disneyland Paris che, per il terzo anno consecutivo, punta a rendere il trasferimento verso il parco un’esperienza coinvolgente e pensata in particolare per le famiglie con bambini.

La nuova iniziativa di SNCF verso Disneyland Paris

Grazie a questa iniziativa, viaggiare verso Disneyland Paris in treno diventa un momento di svago e immersione nel mondo della magia Disney.

La principale novità dell’anno riguarda il TGV INOUI tematizzato dedicato a World of Frozen, la nuova area di Disneyland Paris ispirata al celebre Regno di Arendelle. SNCF ha personalizzato il convoglio con colori, immagini e decorazioni che richiamano l’universo di Frozen, permettendo ai passeggeri di entrare nell’atmosfera della destinazione già durante il tragitto. In questo modo, il viaggio verso il parco divertimenti parigino in treno si trasforma in un’esperienza immersiva che accompagna grandi e piccoli fino all’arrivo nel parco, creando un collegamento ideale tra la partenza e le emozioni che attendono i visitatori.

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