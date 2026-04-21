TRENO

Nel 2025 il Gruppo FS rafforza la propria presenza internazionale, puntando su investimenti e sviluppo oltreconfine. La strategia internazionale si traduce in risorse significative destinate sia al trasporto passeggeri sia al settore merci, con l’obiettivo di costruire un sistema sempre più integrato e competitivo su scala europea.

Espansione internazionale tra passeggeri, logistica e nuovi collegamenti

Il 2025 rappresenta un anno di consolidamento per l’espansione internazionale del Gruppo FS. Gli investimenti nel trasporto passeggeri raggiungono 292 milioni di euro, distribuiti tra diversi mercati europei, mentre il comparto cargo registra 322 milioni di euro, con un ruolo rilevante delle attività in Germania.

La crescita internazionale è sostenuta anche da una riorganizzazione interna, con nuove strutture dedicate al coordinamento delle attività estere e al potenziamento della logistica ferroviaria. Sul fronte operativo si osserva un aumento dei volumi di traffico, trainato soprattutto dall’Alta Velocità, e il ritorno di collegamenti strategici come Milano-Parigi, insieme a nuove tratte in Francia e Svizzera.

Anche il trasporto pubblico locale su gomma all’estero mostra un’espansione significativa, grazie all’ampliamento dei servizi nei Paesi Bassi. I risultati economici confermano questo andamento positivo, con ricavi e margini in forte miglioramento, sostenuti sia dall’incremento dei passeggeri sia dai contratti di servizio.

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