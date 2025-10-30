TRENO

Il treno più veloce al mondo è cinese e supera i 450 chilometri orari

Il 21 ottobre, in Cina, China Railway Rolling Stock Corporation (CRRC) ha annunciato il test di quello che sarà il treno più veloce di sempre: il CR450, che supera i 450 chilometri orari.

Com’è composto il CR450

Ogni aspetto del CR450 è stato migliorato rispetto al modello precedente ( il CR400), il quale viaggiava a massimo 350 km/h.

L’ultimo modello dell’azienda cinese ha raggiunto i 450 chilometri orari, superando ogni record precedente e conquistando il titolo di treno più veloce del mondo.

Il muso del treno è alto 15 metri ed ha una conformazione a forma di freccia per favorirne l’aerodinamicità. La carrozzeria integra nuovi pannelli inferiori che coprono le ruote e i carrelli, diminuendo ulteriormente l’attrito. Anche altezza e peso sono diminuiti, rispettivamente di 20 centimetri e 55 tonnellate rispetto al modello precedente.

Grazie a questa conformazione il CR450 passa da 0 a 350 km/h in meno di 5 minuti e registrerà una velocità operativa di 400 km/h.

Quando il treno cinese entrerà in servizio

Attualmente il treno è ancora impegnato in una lunga serie di test, più precisamente lungo la linea ad alta velocità Shanghai–Chongqing–Chengdu, uno dei tracciati più complessi e tecnologicamente avanzati del Paese. Durante questi test gli ingegneri giudicheranno il treno secondo diversi parametri, come l’efficienza energetica e la stabilità alle alte velocità, prima di poter trasportare passeggeri.

Prima di entrare in servizio, il CR450, dovrà completare 600.000 chilometri di test in condizioni reali, requisito fondamentale per garantire sicurezza e affidabilità dell’intero sistema.

I test operativi in condizioni realistiche sono previsti già per il 2026. Proprio nel 2026 anno in cui il nuovo treno cinese potrebbe entrare ufficialmente in servizio, segnando una nuova frontiera nella mobilità ferroviaria globale e consolidando il primato cinese nell’alta velocità su rotaia.

Oggi la Cina gestisce la rete ferroviaria ad alta velocità più estesa del pianeta, con oltre 45.000 chilometri di linee dedicate.

