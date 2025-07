TRENO

Valido per certificazione accreditata di Ingegnere Esperto in Elettrotecnica con specializzazione ferroviaria

Parte il 16 luglio il corso di formazione in Impianti Elettrici Ferroviari (LFM) rivolto a progettisti, imprese esecutrici e direzione lavori con lezioni on line, in diretta o in differita.

Il corso, organizzato dal Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani (CIFI) è anche orientato a conseguire la certificazione accreditata di CertIng- Ingegnere esperto in elettrotecnica – specializzazione ferroviaria.

Obiettivi del corso Impianti Elettrici Ferroviari (LFM)

Gli impianti elettrici ferroviari rappresentano una grande opportunità tecnica e professionale di lavoro per chi opera nel mondo dell’impiantistica.

Il corso Impianti Elettrici Ferroviari (LFM)-Progettazione e Messa in opera- ha una durata di 8 ore e si propone di fornire ai partecipanti le chiavi di lettura essenziali per comprendere e affrontare le principali attività connesse agli impianti elettrici ferroviari, senza entrare nei dettagli specialistici.

L’obiettivo è quello di trasmettere una visione tecnica, normativa e operativa d’insieme, utile per orientarsi nel settore e per dialogare efficacemente con tutti gli attori coinvolti.

A chi si rivolge il corso

Il corso si rivolge in particolare a progettisti, studi tecnici, imprese appaltatrici e professionisti impegnati nella redazione, verifica e gestione della documentazione progettuale ed esecutiva degli impianti LFM (luce, forza motrice, alimentazioni tecniche), escludendo gli impianti di trazione, segnalamento e bordo veicolo.

L’approccio adottato è fortemente orientato alla pratica professionale, valorizzando l’esperienza del docente, progettista di riferimento per numerose imprese di rilievo nel settore ferroviario. L’intervento formativo mira a rafforzare la capacità dei tecnici di operare in coerenza con le specificità e i vincoli del mondo ferroviario, anche in relazione al contesto normativo nazionale e alle regole tecnico-organizzative imposte dai committenti pubblici e privati del comparto.

Competenze per la produzione e gestione dei progetti

Uno degli obiettivi centrali del corso è sviluppare la competenza nella produzione e gestione degli elaborati progettuali secondo gli standard richiesti dalle principali stazioni appaltanti, con particolare riferimento alle opere in ambito ferroviario.

In tale contesto, verranno analizzati e spiegati nel dettaglio gli elaborati grafici, tecnici ed economici previsti nei livelli progettuali (PFTE, PD, PE) e nella documentazione a corredo della realizzazione in cantiere, in ottemperanza a quanto previsto dal DM 37/08 e dalle norme CEI, in particolare la CEI 0-2, CEI 64-8 e CEI EN 50122-1.

Tutte le informazioni sull’iscrizione al corso di formazione in Impianti Elettrici Ferroviari sono disponibili qui.

