TRENO

Il 27 ottobre 2025, all’ambasciata francese a Roma, si è tenuto il convegno “La sostenibilità della Torino-Lione – confronto tra committenze”, dove si è discusso del progresso del progetto dei corridoi europei.

All’evento, organizzato da TELT, promotore pubblico italo-francese, ha partecipato anche Aldo Isi, amministratore delegato del Gruppo RFI. Uno dei punti principali trattati durante il convegno è stato lo sviluppo dei corridoi europei, utili per l’integrazione ferroviaria.

Dove sono e cosa sono i corridoi europei

I corridoi europei TEN-T sono le reti ferroviarie prioritarie per il trasporto merci in Europa. Il loro scopo è quello di favorire attraverso lo sviluppo infrastrutturale il trasporto delle merci via treno, alleggerendo il traffico stradale. Dunque promuovere una mobilità sempre più sostenibile.

In Italia sono presenti ben 5 di questi corridoi e la loro gestione è affidata proprio al Gruppo RFI. Uno dei più importanti è sicuramente la Galleria di Base del Brennero, centrale per il corridoio Scandinavo-Mediterraneo e per il corridoio del Brennero Monaco-Verona. Oppure come la linea Torino-Lione, il cui decimo anniversario è stato celebrato proprio con il convegno “La sostenibilità della Torino-Lione – confronto tra committenze”, che fa parte del corridoio Mediterraneo.

Le parole di Aldo Isi

Nel corso dei suoi interventi Isi ha ricordato: “l’importanza delle infrastrutture a cui RFI sta lavorando nell’ambito dei corridoi europei, fondamentali per promuovere l’integrazione del trasporto ferroviario. Per farlo stiamo puntando sull’innovazione. Come dimostrano i progetti per l’ERTMS, il segnalamento digitale europeo dei treni che vogliamo portare presto sulla rete pendolare di tutti i giorni e non solo sull’alta velocità”.

Isi ha poi concluso il suo discorso sui corridoi europei dicendo: “Come RFI vogliamo replicare su scala europea quello che abbiamo già fatto con l’alta velocità nel nostro Paese. Diventare da metropolitana d’Italia a metropolitana d’Europa. E in questo le opere come la Torino-Lione saranno indispensabili”.

Le parole dell’amministratore delegato di RFI evidenziano come questo progetto coniughi innovazione e sostenibilità.

