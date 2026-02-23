TRENO

La mattina del 20 febbraio, una nuova collaborazione tra la questura di Roma ed Atac ha permesso la nascita dinuovi uffici della PolMetro.

Cos’è PolMetro e come si è svolto l’evento di inaugurazione

PolMetro è la sezione specializzata della Polizia di Stato i cui agenti sono impegnati quotidianamente a presidio delle stazioni della metropolitana. All’evento d’inaugurazione hanno partecipato il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, il Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza Vittorio Pisani, il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri insieme all’Assessore alla Mobilità Eugenio Patané, il Prefetto di Roma Lamberto Giannini, il Questore di Roma Roberto Massucci con il Presidente ATAC, Alessandro Rivera e il Direttore Generale ATAC Paolo Aielli.

Questa nuova collaborazione ha l’obiettivo di rendere la sicurezza sempre più efficace.

Nella Sezione della PolMetro di Roma, dopo una fase sperimentale avviata ad ottobre del 2024, operano oltre 50 agenti della Polizia di Stato. Gli uffici si trovano al piano -1 della stazione e presentano diversi schermi dedicati al monitoraggio live delle telecamere, aumentando ulteriormente la sicurezza.

Il contributo di Atac a beneficio della sicurezza collettiva si inserisce nel solco di un impegno longevo dell’azienda. Anche testimoniato da investimenti che hanno visto la installazione di 5.000 telecamere di sorveglianza a tutela dei mezzi destinati al trasporto pubblico locale e delle relative infrastrutture, integrate da un dispositivo di vigilanza privata schierato su tutta la rete. Tutto ciò coinvolge circa 220 operatori al giorno, ai quali si aggiunge il personale della Security ATAC impiegato sul territorio e nelle centrali operative.

