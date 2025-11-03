TRENO

Il 3 novembre 2025, a Torino, il Gruppo FS ha firmato un nuovo accordo con il Museo egizio di Torino.

La Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino ha comunicato l’inizio di una nuova collaborazione con Archeolog, Ente del Terzo Settore del Gruppo FS (della quale fanno parte RFI, Italferr, Anas e Quadrilatero Marche e Umbria). A firmare questo patto sono stati: il Direttore del Museo Egizio di Torino, Christian Greco e la Presidente dell’Ente del Terzo Settore Archeolog, Ilaria Maggiorotti.

Qual è l’obiettivo dell’accordo tra il Gruppo FS ed il Museo egizio

Il progetto ha come scopo quello di preservare il patrimonio archeologico culturale, grazie alla promozione di ricerche e nuovi progetti.

Infatti, insieme alle Soprintendenze del Ministero della Cultura, l’iniziativa si occupa del restauro, della conservazione e della valorizzazione dei preziosi reperti archeologici ritrovati durante la realizzazione e la manutenzione delle infrastrutture stradali e ferroviarie italiane.

A cosa porterà questa collaborazione

I resti trovati durante la realizzazione e manutenzione di infrastrutture, verranno in una pima fase lasciati alla supervisione del Museo egizio. Mentre in un secondo momento, dopo una dettagliata analisi, il Gruppo FS li esporrà in percorsi museali diffusi e micro-musei, accompagnati da programmi didattici e da contenuti digitali e multimediali.

In questo processo il Museo egizio darà una grande mano grazie alla sua esperienza. Infatti il Museo torinese è il più antico museo egizio al mondo ed è riconosciuto a livello internazionale come centro di eccellenza per la ricerca. Questa però non è la prima collaborazione del genere da parte del Gruppo FS. Difatti l’azienda italiana ha firmato diversi accordi con il Ministero della Cultura, l’ultimo: il protocollo d’ intesa rinnovato nel 2024. Questo protocollo promuove progetti condivisi con le Soprintendenze per garantire tutela e accessibilità ai beni archeologici rinvenuti.