Roma continua la sua campagna verso una logistica urbana più sostenibile. Click & Log, la start up nata dalla partnership tra FS Logistix e Laziale Distribuzione, lancia nella Capitale il nuovo servizio di consegne in cargo bike in collaborazione con il team Parrot, specializzato nella micromobilità dolce.

Cosa offre il nuovo servizio a Roma

Il servizio garantisce consegne rapide, sicure e a zero emissioni, anche in giornata, grazie a mezzi capaci di muoversi agilmente anche all’interno delle aree ZTL e Tridente. Le cargo bike sono ideali per coprire il primo e ultimo miglio nel centro storico e nelle aree a maggiore densità urbana, permettendo di togliere camion dalle strade e di restituire spazio alla città.

“Con l’introduzione delle cargo bike rafforziamo il nostro modello di logistica urbana sostenibile, ma anche più vicina alle persone – ha dichiarato Sabrina De Filippis, AD di FS Logistix. Non si tratta solo di ridurre le emissioni, ma di sviluppare un servizio che rispetta la città, i suoi tempi e i suoi spazi, creando valore per imprese, operatori e cittadini. Grazie a Click & Log possiamo offrire soluzioni concrete ed efficienti alle attività commerciali del territorio, coniugando innovazione, responsabilità ambientale e attenzione sociale”.

A Roma le cargo bike opereranno dall’hub logistico di Scalo San Lorenzo e servono attività commerciali, Ho.Re.Ca., fashion, e-commerce e B2C, assicurando elevati standard di affidabilità e puntualità. I nuovi mezzi si aggiungono alla flotta di veicoli elettrici già in dotazione, per consegne green dal primo all’ultimo miglio.

