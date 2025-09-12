Cargo Treno

Nuovi investimenti nel trasporto merci su rotaia in Toscana: è stata presentata ieri, presso la stazione di Arezzo Pescaiola, una nuova locomotiva destinata ai servizi merci di Trasporto Ferroviario Toscano (TFT), società del Gruppo La Ferroviaria Italiana.

Si tratta di un moderno locomotore EffiShunter 1000, prodotto dallo stabilimento CZ Loko di Jihlava, in Repubblica Ceca, che va a potenziare la flotta TFT, affiancandosi all’unità già in esercizio e portando a due il numero totale di mezzi di questo tipo in dotazione.

EffiShunter 1000 per trasporto merci ma non solo

Il nuovo arrivo conferma l’impegno di TFT nello sviluppo del comparto merci, accanto al trasporto passeggeri che ogni giorno serve le linee Arezzo–Stia e Arezzo–Sinalunga. L‘EffiShunter 1000 sarà principalmente impiegato nella trazione dei convogli merci, ma potrà essere utilizzato anche in ambito passeggeri in occasione di trasferimenti tecnici.

Con due locomotori moderni, versatili e performanti, TFT potrà contare su una flotta capace di garantire continuità operativa, affidabilità ed efficienza, offrendo alle imprese toscane un’alternativa concreta, sostenibile e competitiva rispetto al trasporto su gomma. Questo investimento si inserisce nel piano di rinnovamento del parco mezzi che comprende anche l’arrivo di due nuovi treni Pop dedicati al servizio passeggeri, a testimonianza della strategia di crescita complessiva che l’azienda sta portando avanti.

La nuova locomotiva, un passo importante per TFT

L’arrivo della nuova locomotiva segna un passo importante nella strategia di crescita di Trasporto Ferroviario Toscano (TFT), sia sul fronte merci che su quello passeggeri. A evidenziarlo è Maurizio Seri, Amministratore Unico della società, che sottolinea come il rafforzamento del parco mezzi sia parte di una visione più ampia orientata alla sostenibilità, all’innovazione e al miglioramento continuo dei servizi offerti, a beneficio del territorio e delle imprese.

“L’ingresso in servizio di questa seconda locomotiva – sottolinea Seri– rappresenta un tassello fondamentale nella nostra visione di sviluppo. Il trasporto merci per ferrovia è una risorsa strategica per il territorio: consente alle imprese di usufruire di un servizio logistico efficiente e riduce al tempo stesso l’impatto ambientale rispetto alla gomma. Parallelamente, il servizio passeggeri continua a registrare numeri importanti, con oltre 1,1 milioni di viaggiatori nel 2024. Lavoriamo per un futuro sempre più sostenibile e innovativo, con un parco mezzi rinnovato e performante che ci permetta di rispondere con puntualità e affidabilità alle esigenze di chi viaggia e di chi sceglie il trasporto ferroviario per le proprie merci”.

