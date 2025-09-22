Cargo Treno

Tutto pronto per Mercintreno 2025, il forum nazionale dedicato al trasporto merci su ferro. L’appuntamento è fissato per il 15 ottobre al CNEL (Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro) di Roma, dove istituzioni, imprese e operatori del settore torneranno a confrontarsi su infrastrutture, intermodalità, sostenibilità e competitività.

In un momento cruciale per la logistica italiana ed europea, Mercintreno si conferma uno spazio di dibattito concreto, con uno sguardo rivolto al futuro della mobilità delle merci. Al forum sono attesi oltre 40 speaker, nazionali ed internazionali provenienti da vari settori.

Annita Serio, Presidente del Forum Mercintreno ha dichiarato: “Il Forum è anche un momento di approfondimento tecnico su temi come l’integrazione intermodale, l’innovazione, la digitalizzazione dei processi logistici e la sicurezza. Questo approccio ha reso Mercintreno un luogo privilegiato di dialogo per tutto il sistema della logistica ferroviaria”.

Ferrovia, intermodalità e innovazione: i temi caldi di Mercintreno 2025

Al centro del forum ci sarà un confronto a più voci su alcune delle questioni più strategiche per il futuro del trasporto merci su ferro. Nel corso dell’evento in particolare si parlerà di tematiche urgenti quali:

le sfide legate agli attuali scenari internazionali e l’impatto dei dazi Usa

la necessità di potenziare le infrastrutture ferroviarie

il ruolo sempre più centrale che la logistica su rotaia gioca nell’ambito del trasporto intermodale

Ampio spazio sarà dedicato anche alle dinamiche economiche e ambientali che influenzano la domanda di trasporto, con uno sguardo rivolto alle opportunità offerte dalla digitalizzazione e dalle nuove tecnologie per costruire un’offerta più competitiva, sostenibile e integrata.

Il Forum 2025 di Mercintreno sarà dunque un’occasione di confronto reale e necessario, in un momento in cui il trasporto merci ferroviario è chiamato a giocare un ruolo strategico nella transizione ecologica. Un appuntamento da non perdere per chi opera nel settore o ne segue da vicino l’evoluzione.

Per iscriversi e per tutte le informazioni sul prossimo Forum di Mercintreno 2025, è possibile farlo visitando la pagina: www.mercintreno.it

