A intervenire con una posizione chiara e articolata sulle nuove normative riguardanti la sicurezza ferroviaria introdotte dalla Svizzera è Fercargo, l’associazione che rappresenta le imprese attive nel trasporto ferroviario merci.

La Svizzera infatti ha recentemente introdotto misure più stringenti per la sicurezza del trasporto merci ferroviario, includendo un diametro minimo maggiore delle ruote (da 860 a 864 mm), un aumento della frequenza degli intervalli di manutenzione e l’obbligo di documentare le ispezioni tecniche per ogni carro, con l’obiettivo di ridurre surriscaldamenti e crepe delle ruote. L’Ufficio federale dei trasporti (UFT) ha inoltre raccomandato ai detentori dei carri di impegnarsi a usare solo ruote di tipo moderno, segnalate con strisce colorate, e di istruire i macchinisti a guidare in modo da prevenire il surriscaldamento.

Riguardo queste nuove regole, Fercargo sottolinea come la sicurezza sia un valore primario e imprescindibile, ma allo stesso tempo lancia un allarme: norme non armonizzate rischiano di frenare lo sviluppo del settore e minacciare l’equilibrio del trasporto intermodale.

Fercargo: necessario un coordinamento europeo

“Stiamo analizzando attentamente la nuova normativa per dimensionare l’impatto, che si preannuncia molto pesante per l’intero trasporto ferroviario merci europeo”- afferma l’associazione- evidenziando la necessità urgente di un coordinamento a livello comunitario.

Secondo Fercargo, l’unica via sostenibile è quella di una normativa europea uniforme, in linea con gli obiettivi dell’European Union Agency for Railways (ERA), per evitare barriere tecniche e normative che ostacolano la competitività del settore: “Crediamo fermamente che le regole debbano essere uniche per l’Europa. È indispensabile un coordinamento con l’European Union Agency for Railways, autorità regolatoria europea in materia di sicurezza. L’obiettivo è uno spazio ferroviario unico, quindi le normative nazionali non armonizzate creano inevitabilmente barriere che bloccano la crescita della ferrovia e favoriscono il reverse modal shift”.

Un equilibrio fragile tra ambizione e sostenibilità

Di fronte a un quadro normativo che rischia di introdurre ulteriori ostacoli alla crescita del trasporto ferroviario delle merci, Fercargo lancia un appello deciso alle istituzioni europee e nazionali. Secondo l’associazione, è necessario che l’introduzione delle nuove regole avvenga nel rispetto di un equilibrio tra ambizione e sostenibilità, per evitare effetti distorsivi sull’intero comparto logistico.

“𝐂𝐡𝐢𝐞𝐝𝐢𝐚𝐦𝐨 𝐜𝐨𝐧 𝐟𝐞𝐫𝐦𝐞𝐳𝐳𝐚 𝐜𝐡𝐞 𝐥𝐞 𝐫𝐞𝐠𝐨𝐥𝐞 𝐞 𝐥𝐚 𝐭𝐞𝐦𝐩𝐢𝐬𝐭𝐢𝐜𝐚 𝐩𝐞𝐫 𝐥’𝐢𝐦𝐩𝐥𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐬𝐢𝐚𝐧𝐨 𝐫𝐞𝐚𝐥𝐢𝐬𝐭𝐢𝐜𝐡𝐞 𝐞𝐝 𝐚𝐦𝐛𝐢𝐳𝐢𝐨𝐬𝐞 𝐦𝐚 𝐬𝐨𝐬𝐭𝐞𝐧𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢. È fondamentale che 𝐥𝐞 𝐦𝐢𝐬𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐢 𝐬𝐢𝐜𝐮𝐫𝐞𝐳𝐳𝐚 𝐭𝐞𝐧𝐠𝐚𝐧𝐨 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐨 𝐚𝐧𝐜𝐡𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐞𝐭𝐢𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐚̀ 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐯𝐚𝐫𝐢𝐞 𝐦𝐨𝐝𝐚𝐥𝐢𝐭𝐚̀, 𝐯𝐚𝐥𝐮𝐭𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐚𝐭𝐭𝐞𝐧𝐭𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐧𝐨𝐧 𝐬𝐨𝐥𝐨 𝐢 𝐫𝐢𝐬𝐜𝐡𝐢 𝐦𝐚 𝐚𝐧𝐜𝐡𝐞 𝐥’𝐢𝐦𝐩𝐚𝐭𝐭𝐨 𝐞𝐜𝐨𝐧𝐨𝐦𝐢𝐜𝐨. La nuova normativa porterà a riduzione del traffico e nuovi costi elevati per gestori dei vagoni e imprese ferroviarie che si tradurranno inevitabilmente in un aumento per i clienti finali. 𝐅𝐞𝐫𝐜𝐚𝐫𝐠𝐨 𝐥𝐚𝐯𝐨𝐫𝐚 𝐢𝐧 𝐈𝐭𝐚𝐥𝐢𝐚 𝐞𝐝 𝐢𝐧 𝐄𝐮𝐫𝐨𝐩𝐚 𝐩𝐞𝐫 𝐮𝐧𝐚 𝐟𝐞𝐫𝐫𝐨𝐯𝐢𝐚 𝐩𝐢𝐮̀ 𝐬𝐢𝐜𝐮𝐫𝐚 𝐞 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐞𝐭𝐢𝐭𝐢𝐯𝐚, 𝐞𝐝 𝐨𝐠𝐠𝐢, 𝐢𝐧 𝐪𝐮𝐞𝐬𝐭𝐚 𝐬𝐢𝐭𝐮𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐞𝐜𝐨𝐧𝐨𝐦𝐢𝐜𝐚 𝐞 𝐝𝐞𝐢 𝐭𝐫𝐚𝐬𝐩𝐨𝐫𝐭𝐢 𝐢𝐧 𝐄𝐮𝐫𝐨𝐩𝐚, 𝐞̀ 𝐩𝐫𝐢𝐨𝐫𝐢𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨 𝐫𝐞𝐚𝐥𝐢𝐳𝐳𝐚𝐫𝐞 𝐥𝐨 𝐬𝐩𝐚𝐳𝐢𝐨 𝐮𝐧𝐢𝐜𝐨 𝐞𝐮𝐫𝐨𝐩𝐞𝐨”.

In un momento in cui l’Europa punta con forza su una mobilità più sostenibile e integrata, Fercargo ribadisce il proprio impegno per una ferrovia più sicura, moderna e competitiva e invita le istituzioni a lavorare insieme per costruire uno spazio ferroviario unico europeo davvero accessibile, armonizzato e capace di sostenere la transizione ecologica senza penalizzare il settore.

