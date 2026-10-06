TRENO

Il 5 ottobre è entrato in servizio il nuovo treno due piani che collega Bologna ed il Brennero. Quest’introduzione, sottolinea Verona sera, è parte di un progetto che mira a rendere migliori i collegamenti per pendolari tra Emilia-Romagna, Trentino e veneto.

I dettagli sul nuovo treno a due piani e i futuri nuovi collegamenti tra le regioni

Questo nuovo convoglio è frutto di un investimento di circa 112,1 milioni di euro. Di cui 75,8 milioni finanziati da Infrastrutture Venete e 36,3 milioni da Trenitalia. Entro il 2027 tutti i 14 collegamenti giornalieri previsti sulla direttrice saranno effettuati con i nuovi convogli.

L’obiettivo è sostituire progressivamente i vecchi mezzi con quelli nuovi. Il progetto comprende sette collegamenti giornalieri Brennero-Bologna, quattro Brennero-Verona e tre Bolzano-Bologna.

L’operazione rientra nel contratto di servizio affidato da Infrastrutture Venete a Trenitalia, valido dal 2023 al 2031 e del valore complessivo di circa 250 milioni di euro. Il servizio è gestito su mandato della Regione Veneto, in collaborazione con il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, le Province autonome di Bolzano e Trento e la Regione Emilia-Romagna.

Le implementazioni dei nuovi convogli

Le novità dei nuovi treni sono diverse. Le più importanti sono: più posti e più spazio per le bici, climatizzazione automatica ed il consumo energetico per passeggero inferiore di oltre il 30% rispetto ai treni della precedente generazione.

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