TRENO

Hupac e TPNOVA, attraverso la joint venture Combiconnect Barcelona, hanno inaugurato ufficialmente il nuovo terminal intermodale di La Llagosta, operativo da gennaio 2026.

La Llagosta, il nuovo terminal di Hupac e TPNOVA

L’infrastruttura rappresenta un importante passo avanti nello sviluppo del trasporto ferroviario merci tra la Spagna e il resto d’Europa, con l’obiettivo di favorire il trasferimento delle merci dalla strada alla rotaia e rendere la logistica più efficiente e sostenibile. Il terminal rafforza i collegamenti con i principali poli economici spagnoli, tra cui Madrid, Valencia e Siviglia, e con numerosi hub europei, come Anversa, Duisburg, Busto Arsizio, Vienna, Varsavia e Budapest, offrendo ulteriori opportunità di espansione verso l’Europa orientale.

La struttura dispone di quattro binari lunghi 700 metri, due gru a portale e una capacità massima di 130.000 unità di carico. Grazie alla presenza di binari a scartamento europeo e iberico, consente il trasferimento delle merci tra le due reti ferroviarie. Un altro elemento distintivo è la possibilità di movimentare semirimorchi gruabili P400, ampliando le opportunità di trasporto intermodale.

La vicinanza al porto di Barcellona costituisce inoltre un vantaggio strategico, permettendo una migliore integrazione tra traffici marittimi e ferroviari. Il nuovo terminal si configura così come un nodo logistico fondamentale per rafforzare i collegamenti commerciali della penisola iberica con i mercati europei e promuovere una mobilità delle merci più sostenibile.

Le parole di Britta Weber e Hans-Jörg Bertschi

Britta Weber, CEO del Gruppo Hupac, ha dichiarato: “L’apertura del Terminal Barcelona Combiconnect rappresenta un passo importante per la nostra strategia di sviluppo in Spagna e in Europa. Vogliamo offrire ai nostri clienti collegamenti efficienti e sostenibili, integrando Barcellona in una grande rete europea. Il terminal, già operativo con successo da gennaio, costituisce la piattaforma ideale su cui intendiamo realizzare un’ulteriore crescita nei prossimi anni”.

Successivamente sull’argomento è intervenuto Hans-Jörg Bertschi, Presidente del Gruppo Hupac, che ha aggiunto: “La Spagna è una delle economie più dinamiche d’Europa, ma finora solo una piccola parte delle merci viene trasportata su rotaia, sia in importazione che in esportazione. Vogliamo cambiare questa situazione. Con il nostro primo terminal nella penisola iberica – l’undicesimo che gestiamo direttamente in Europa – offriamo ai nostri clienti un nuovo accesso al trasporto combinato e diamo un chiaro segnale a favore di una logistica più sostenibile”.

Leggi anche Trasporto ferroviario, Fermerci: 55mila treni nei terminal in meno rispetto al picco del 2021