TRENO

Oggi 29 aprile, a Roma si è svolta l’assemblea degli associati di Associazione Fermerci, che ha rappresentato un importante momento di confronto sullo stato e sui progetti riguardanti il trasporto ferroviario merci in Italia.

Gli argomenti trattati durante l’assemblea

Durante la riunione si è discusso di come l’Organizzazione continui a rafforzarsi. Difatti nei primi quattro mesi del 2026 hanno aderito all’Associazione 8 operatori, a testimonianza del ruolo sempre crescente di Fermerci, centrale nella rappresentanza degli interessi del settore.

L’Assemblea ha successivamente evidenziato le numerose attività in programma nei prossimi mesi, tra cui emerge

la presentazione della quarta edizione del Rapporto Annuale Fermerci. Quest’ultima si terrà il prossimo 20 maggio presso il CNEL. Un appuntamento particolarmente rilevante per il settore, che offrirà un quadro aggiornato delle dinamiche economiche, operative e regolatorie del comparto.

Le criticità

Emergono però dal rapporto anche criticità, causate dalle interruzioni ferroviarie necessarie all’attuazione dei lavori previsti dal PNRR: nonostante l’impegno delle imprese ferroviarie e del gestore dell’infrastruttura nel garantire continuità ed efficienza del servizio, il sistema si trova oggi in una condizione limite. Questo è dimostrato anche da tutti gli indicatori emersi dallo Studio che riportano una diffusa riduzione di traffico. A incidere ulteriormente su un equilibrio già fragile contribuisce il contesto internazionale, con la crisi nello Stretto di Hormuz che alimenta forti incertezze sul fronte energetico, facendo temere il rischio di una nuova fase critica analoga a quella vissuta nel 2022.

In questo scenario, il settore continua ad attendere risposte concrete su misure fondamentali per la competitività, a partire dal decreto “loco e carri”, fermo ormai da due anni. E questo nonostante le risorse inizialmente previste per il rinnovo del materiale rotabile siano state successivamente azzerate. Un tema ancora più rilevante alla luce del Documento strategico pluriennale della mobilità ferroviaria, attualmente all’esame parlamentare, che richiama l’importanza degli incentivi e del

sostegno alle imprese, inclusi gli investimenti in materiale rotabile.

Dunque Fermerci ribadisce quindi la necessità di un rafforzamento deciso delle politiche di sostegno al trasporto ferroviario merci.

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