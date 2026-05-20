TRENO

Il 22 ottobre 2026 segnerà una data importante per il turismo ferroviario di alta gamma: partirà infatti il primo itinerario internazionale di La Dolce Vita Orient Express, il convoglio di lusso che unirà Roma a Istanbul in un’esperienza esclusiva di 5 giorni e 4 notti. Un viaggio lento, raffinato e ricco di fascino, pensato per chi desidera riscoprire il piacere del tempo e dell’eleganza attraversando alcuni dei luoghi più suggestivi d’Europa.

L’itinerario esclusivo di La Dolce Vita Orient Express

La partenza del treno è prevista da Roma nelle ore serali. La prima fermata sarà Venezia. Dopo l’Italia, il convoglio proseguirà verso l’Ungheria, dove fermerà a Budapest. Il viaggio continuerà poi in Romania, con soste a Brașov e Sinaia, nel cuore dei Carpazi. Borghi medievali, castelli immersi nella natura e panorami montani rendono questa tratta una delle più suggestive dell’intero percorso. L’ultima destinazione sarà Istanbul, città sospesa tra Europa e Asia. Affacciata sul Bosforo e ricca di storia millenaria, la metropoli turca rappresenta il perfetto finale di un viaggio che unisce culture, tradizioni e scenari indimenticabili.

Quanto costa e come prenotare La Dolce Vita Orient Express

I biglietti per il viaggio inaugurale sono già disponibili attraverso il sito ufficiale e il centro prenotazioni dedicato di La Dolce Vita Orient Express. I prezzi partono da circa 3.500 euro a persona per notte nelle cabine Deluxe, mentre le Suite possono arrivare fino a circa 4.700 euro a persona per notte. Si tratta di una proposta luxury rivolta a chi cerca un’esperienza esclusiva, lontana dal turismo tradizionale e caratterizzata da servizi di altissimo livello.

I servizi di lusso a bordo

Gli interni del treno sono stati progettati da Dimorestudio, che ha reinterpretato lo stile italiano degli anni Sessanta in chiave contemporanea. Materiali ricercati, colori caldi e dettagli raffinati trasformano ogni ambiente in uno spazio elegante e accogliente. Uno dei punti di forza di La Dolce Vita Orient Express è anche la proposta gastronomica firmata dallo chef tristellato Heinz Beck. Lo chef de La Pergola di Roma porterà la sua cucina d’eccellenza direttamente sui binari, offrendo ai passeggeri un’esperienza culinaria di altissimo livello durante tutto il tragitto.

L’obiettivo del progetto è valorizzare il Made in Italy attraverso un concetto di lusso discreto, fatto di artigianalità, cultura e attenzione ai dettagli. Un modo diverso di viaggiare, dove il percorso diventa importante quanto la destinazione stessa.

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