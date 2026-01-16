TRENO

FS Energy, società del Gruppo FS dedicata alla transizione ecologica, compie un nuovo passo concreto ad Arezzo. Qui entra in funzione un impianto fotovoltaico collegato direttamente alla rete ferroviaria. Si tratta del terzo progetto di questo tipo dopo Padova e Foggia, pensato per rafforzare l’uso di energia sostenibile nel sistema ferroviario.

Progettazione e realizzazione interna

I tecnici di Italferr e Rete Ferroviaria Italiana hanno seguito tutte le attività di installazione e collegamento. Il team ha realizzato un cavidotto a 20 kV lungo circa 800 metri. Le lavorazioni hanno utilizzato tecniche avanzate di trivellazione per superare in sotterraneo le linee AV e la Roma-Firenze convenzionale. La sottostazione trasforma l’energia prodotta dai pannelli nella tensione necessaria ai treni, rendendo subito disponibile energia sostenibile per la trazione.

Caratteristiche dell’impianto di Arezzo

L’impianto di Arezzo occupa circa 70mila metri quadrati. Ospita quasi 10mila pannelli ad alta efficienza del 22,4%, ciascuno da 480 Wp. La potenza complessiva del centro raggiunge 4,8 MW. La produzione annua stimata arriva a 5,8 GWh, un contributo rilevante di energia sostenibile per la rete ferroviaria.

Energia sostenibile e progettazione digitale, la strategia del gruppo FS

Il progetto ha sfruttato il Building Information Modeling. Il BIM ha migliorato il coordinamento, ridotto i tempi e limitato i rischi operativi. Questa scelta ha favorito anche un migliore inserimento nel territorio, con un impatto ambientale e paesaggistico contenuto. L’impianto rafforza così l’uso di energia sostenibile senza compromettere il contesto locale.

Il nuovo impianto rientra nel piano del Gruppo FS che mira a superare 1 GW di capacità rinnovabile entro il 2029 e 2 GW entro il 2034. L’obiettivo punta a coprire fino al 40% dei consumi elettrici complessivi. Insieme a Padova e Foggia, Arezzo porterà la produzione totale a circa 17 GWh l’anno, permettendo a molti treni di viaggiare grazie all’energia sostenibile.

