L’atlante valorizza le scoperte archeologiche, dimostrando come le grandi opere possono dialogare con la storia e contribuire alla memoria collettiva del Paese.

Archeolog ha presentato il suo progetto alla Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico 2025 di Paestum.

Con Archeolog, ente del Terzo settore del Gruppo FS, del quale fanno parte RFI, Italferr, Anas e Quadrilatero Marche e Umbria, in sinergia con le Soprintendenze del Ministero della Cultura, il Gruppo FS contribuisce al restauro, alla conservazione e alla valorizzazione dei preziosi ritrovamenti archeologici rinvenuti durante la realizzazione e la manutenzione delle infrastrutture stradali e ferroviarie italiane. Difatti il Gruppo FS si impegna affinché la costruzione delle loro ferrovie avvenga in maniera sostenibile, senza compromettere i valori storici del nostro territorio. Creando un rapporto tra le infrastrutture moderne e le radici storiche.