TRENO

In anteprima a Expoferroviaria 2025, il convoglio sarà il primo in Italia alimentato solo a batteria

Dopodomani, mercoledì 1° ottobre 2025, al Padiglione 11 di Expoferroviaria – la principale fiera italiana del settore ferroviario in scena alla Fiera di Milano Rho – debutterà ufficialmente TREEN, acronimo di “Treno Green”, ovvero il primo convoglio italiano interamente alimentato a batteria.

Il treno, realizzato dalla svizzera Stadler per conto di Ferrovie Appulo Lucane, entrerà in servizio a fine 2026 lungo la linea Altamura – Matera, rendendola la prima tratta ferroviaria italiana a zero emissioni.

Sette treni green per la tratta Altamura–Matera entro il 2026

Il progetto nasce dalla collaborazione tra FAL, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regione Basilicata e Comune di Matera, con un investimento complessivo di 63 milioni di euro, sostenuto da fondi PNRR, Fondo Complementare e PON-PAC.

I treni – sette in totale secondo quanto annunciato – saranno in grado di coprire l’intero tragitto Altamura-Matera (e ritorno) grazie a batterie ricaricabili durante le soste in stazione. Ogni convoglio potrà trasportare fino a 180 passeggeri, con dotazioni moderne: accessibilità universale, Wi‑Fi, prese USB e anche postazioni per e-bike.

TREEN a Expoferroviaria 2025

Due anni fa, proprio ad Expoferroviaria, emergeva il progetto embrionale. Oggi TREEN è realtà: il primo esemplare è stato completato da Stadler e sarà protagonista della fiera internazionale milanese, nello spazio C100 del Padiglione 11.

Alla presentazione ufficiale parteciperanno, tra gli altri: Vittorio Zizza, Presidente di Ferrovie Appulo Lucane, il Direttore Generale Stefano Di Bello, l’Assessore alle Infrastrutture della Regione Basilicata Pasquale Pepe, e Maurizio Oberti di Stadler Rail Management AG.

Con l’arrivo di TREEN, la tratta Altamura–Matera si prepara a diventare un simbolo di transizione ecologica nel Sud Italia, dimostrando come anche linee minori e territori meno centrali possano essere protagonisti di una mobilità del futuro, capace di coniugare tecnologia, sostenibilità e servizio pubblico. Il treno a batteria made in Stadler segna un primo passo concreto verso una rete ferroviaria a emissioni zero, in linea con gli obiettivi ambientali e infrastrutturali dell’Italia post-PNRR.

Continua a leggere: Trenitalia: consegnati in Sicilia due nuovi treni elettrici