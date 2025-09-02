TRENO

Si è svolto oggi presso il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un incontro del tavolo tecnico convocato dal vicepresidente del consiglio e ministro, Matteo Salvini, per discutere la fattibilità di una nuova fermata per l’alta velocità nel frusinate, lungo la linea Roma-Napoli AV/AC.

L’iniziativa, fortemente voluta dai territori, ha visto la partecipazione di uffici del MIT, rappresentanti di RFI, Trenitalia e Ferrovie dello Stato. Presenti anche il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, insieme agli assessori regionali Fabrizio Ghera e Giuseppe Schiboni; il segretario della V Commissione della Camera dei Deputati, Nicola Ottaviani; il presidente della Provincia di Frosinone, Luca Di Stefano; il sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli; il sindaco di Supino, Gianfranco Barletta e il sindaco di Ferentino, Piergianni Fiorletta.

La nuova fermata per l’alta velocità

Durante l’incontro sotto analisi lo studio di pre-fattibilità realizzato da RFI nell’ambito di un protocollo d’intesa con la Regione Lazio. Questo studio ha valutato tre possibili opzioni per la nuova stazione:

Ferentino

Patrica

Roccasecca (presso il posto di movimento di San Giovanni)

L’analisi multicriteria ha indicato che l’alternativa migliore e più stabile è quella di Ferentino. L’analisi costi-benefici ha confermato che l’investimento è conveniente da un punto di vista economico-sociale e che produrrà benefici netti per la collettività.

I prossimi passaggi

I prossimi passi prevedono un aggiornamento dei costi e dell’analisi costi-benefici.Entro il mese di ottobre il tavolo sarà riconvocato per un preliminare aggiornamento sullo stato di avanzamento del progetto. L’incontro di oggi sia stato un passo importante per il potenziamento della rete ferroviaria nella zona del frusinate. Una fermata dell’alta velocità lungo la linea Roma-Napoli AV/AC potrebbe portare numerosi benefici in termini di collegamenti più rapidi e comodi per i pendolari e i viaggiatori, oltre a stimolare lo sviluppo economico della regione.

