TRENO

Un passo decisivo verso il completamento della nuova linea ad Alta Velocità Salerno – Reggio Calabria: Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) ha infatti annunciato l’aggiudicazione di una gara per la realizzazione della galleria Santomarco sulla linea Cosenza-Paola/San Lucido.

La gara ha un valore di circa 1,6 miliardi di euro ed è stata assegnata al Consorzio Santomarco, costituito da Webuild, Ghella, Impresa Pizzarotti&C, Seli Overseas. Proseguono intanto i lavori sul Lotto 1A Battipaglia-Romagnano, finanziati anche con fondi Pnrr, mentre sono in corso gli iter autorizzativi dei Lotti 1B e 1C Romagnano-Buonabitacolo/Buonabitacolo-Praia e l’iter progettuale degli altri lotti a completamento dell’itinerario Salerno-Reggio Calabria.

La nuova Galleria Santomarco

La realizzazione della nuova Galleria Santomarco è un progetto del valore di 2,1 miliardi di euro, interamente finanziati: gli interventi consistono nella realizzazione di un nuovo collegamento a doppio binario a standard AV/AC fra Cosenza e Paola/S. Lucido, per una estensione di circa 22 km, di cui 17 in sotterraneo e i restanti 5 in superficie. L’opera interessa i Comuni di Paola, San Lucido, Rende, Montalto Uffugo, San Vincenzo la Costa e San Fili, nella Provincia di Cosenza. In prossimità dell’imbocco della galleria lato Cosenza, nel Comune di Montalto Uffugo, è prevista inoltre una nuova stazione con relativa viabilità di collegamento, per il territorio e il polo universitario di Rende. L’attivazione è prevista nel 2032.

AV Salerno-Reggio Calabria, connettere il Nord e il Sud del Paese

La nuova linea Alta Velocità/Alta Capacità Salerno – Reggio Calabria è parte integrante del Corridoio ferroviario europeo TEN-T Scandinavia – Mediterraneo e rappresenta la continuità di un itinerario strategico per la connessione tra il Nord e il Sud del Paese. Il futuro collegamento contribuirà alla riduzione dei divari territoriali, accelerando la crescita economica e turistica.

È prevista inoltre la realizzazione di alcune fermate sulla nuova linea e il raddoppio della tratta Paola-Cosenza tramite la nuova galleria Santomarco ai fini del potenziamento dell’itinerario merci per il Porto di Gioia Tauro. Gli interventi garantiranno una maggiore accessibilità al sistema ferroviario e la possibilità di sviluppare nuovi traffici viaggiatori lungo l’asse nord-sud della penisola, a beneficio anche dei collegamenti da e per la Sicilia.

L’intero itinerario da Salerno a Reggio Calabria è stato suddiviso in lotti funzionali. Considerando la consistenza e il costo dell’intera opera, lo studio effettuato ha individuato possibili scenari temporali intermedi, definendo tra i vari lotti quelli prioritari che consentono i maggiori benefici sull’itinerario.

Accesso a zone ad elevata valenza territoriale

Il nuovo collegamento consentirà di incrementare i livelli di accessibilità al sistema Alta Velocità per diverse zone ad elevata valenza territoriale, quali:

il Cilento e il Vallo di Diano

la costa ionica

l’alto e il basso Cosentino

l’area del Porto di Gioia Tauro e il Reggino

Sarà inoltre garantita una velocizzazione dei collegamenti verso Potenza, la Calabria e la Sicilia e un potenziamento del trasporto merci su ferro da e per Gioia Tauro.

Alta Velocità Salerno-Reggio Calabria: i benefici

In sintesi, i benefici della nuova linea Alta Velocità Salerno-Reggio Calabria sono molteplici e così riassumibili:

riduzione sensibile dei tempi di percorrenza fra Roma e Reggio Calabria;

incremento numero dei treni;

maggiore efficienza e regolarità;

nuovi traffici viaggiatori lungo l’asse Nord-Sud della penisola, a beneficio anche dei collegamenti da e per la Sicilia;

incremento del traffico merci da e verso il porto di Gioia Tauro.

Continua a leggere: Fine dei disagi sulla linea AV Bologna-Milano