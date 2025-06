TRENO

Forti disagi per i passeggeri, con treni cancellati e ritardi di oltre 2 ore per un guasto tecnico alla linea ad Anagni

Giornata di caos, con ritardo e disagi sulla linea Alta Velocità Roma-Napoli oggi a causa di guasti multipli. Si sono infatti verificati almeno due inconvenienti tecnici lungo la linea. Uno tra Roma Prenestina e Napoli Afragola (dalle 06:40 del mattino) ed un altro in prossimità di Anagni e Ceccano e poi fra Ceccano e San Giovanni, con conseguenti rallentamenti alla circolazione. Dopo un’ulteriore miglioramento alla circolazione, è avvenuto un nuovo guasto alle ore 13.10.

La circolazione ferroviaria è ripresa intorno alle 15 dopo l’intervento dei tecnici di Rete Ferroviaria Italiana. Lo fa sapere Rete ferroviaria italiana (Gruppo Fs) in una nota, dopo che: “nel corso della giornata si sono verificate disconnessioni saltuarie sulla rete di telecomunicazione di alcune postazioni periferiche deputate alla gestione in sicurezza del traffico ferroviario. La circolazione ferroviaria è sempre stata assicurata per tutti i treni già presenti sulla linea”.

“L’anomalia – specifica Rfi – pur avendo causato rallentamenti e variazioni di percorso, non ha mai comportato l’interruzione del servizio. Le cause sono tuttora in fase di accertamento, trattandosi di un evento raro e complesso. I treni AV deviati sulla linea Roma-Cassino hanno subito ulteriori rallentamenti a causa di importanti eventi atmosferici nella stazione di Zagarolo che hanno inibito gli impianti di circolazione”.

I guasti hanno causato ritardi significativi fino a 170 minuti (quasi 3 ore) in alcune fasce orarie e diversi treni hanno subito cancellazioni. Alcuni treni hanno terminato la corsa in stazioni intermedie (es. Roma Termini invece di Napoli Centrale o Salerno). Per mitigare i disagi, alcuni convogli hanno percorso le linee convenzionali via Cassino o via Formia, aumentando i tempi di percorrenza.

Questi disagi della giornata odierna si sono aggiunti a quelli avvenuti lungo la tratta Orte – Fiumicino Aeroporto, nella tratta fra Ponte Galeria e Fiumicino, dopo un incendio divampato all’interno dell’aeroporto Leonardo Da Vinci.

