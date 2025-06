TRENO

La nuova linea alta velocità Napoli-Bari “e’ una delle opere simbolo del rilancio del Sud e stiamo lavorando con il massimo impegno per realizzare questa infrastruttura strategica entro l’orizzonte del 2028. Con il completamento della seconda galleria del lotto Telese-Vitulano dell’alta velocità Napoli-Bari, si compie un nuovo passo in avanti verso questo storico traguardo”.

Ad affermarlo è il sottosegretario di Stato con delega al coordinamento funzionale delle opere commissariate, Tullio Ferrante, che aggiunge: “Sono in corso gli scavi di altre cinque gallerie con un avanzamento complessivo superiore al 70 per cento. L’abbattimento dell’ultimo diaframma della galleria Limata conferma che l’opera procede spedita ed è l’ulteriore tassello per il completamento di un’infrastruttura che rivoluzionerà il collegamento interregionale, dimezzando i tempi di percorrenza e mettendo l’alta velocità al servizio delle aree interne. ”

La linea Alta Velocità/Alta Capacità Napoli-Bari è uno dei più importanti progetti infrastrutturali in corso nel Sud Italia, parte integrante del Corridoio Ten-T Scandinavo-Mediterraneo. L’obiettivo è migliorare drasticamente i collegamenti ferroviari tra il Tirreno e l’Adriatico, riducendo i tempi di percorrenza e potenziando le connessioni per passeggeri e merci.

Napoli-Bari in due ore

Al completamento dei lavori, il collegamento Napoli-Bari sarà percorso in appena due ore, dimezzando i tempi attuali, mentre la tratta Roma-Bari richiederà solo tre ore, con un risparmio di circa due ore. Questo intervento prevede la costruzione di una nuova linea a doppio binario tra Napoli e Foggia, garantendo una maggiore capacità e una significativa riduzione dei tempi di percorrenza. Si tratta di un’opera che contribuirà a ridurre il divario infrastrutturale tra Nord e Sud, favorendo uno sviluppo più equilibrato e competitivo.

Dettagli del Progetto

La line alta velocità Napoli Bari ha una lunghezza totale di 145 km di nuova linea a doppio binario. Per quanto riguarda la velocità massima, i treni potranno viaggiare fino a 250 km/h. L’ investimento totale è di circa 6,327 miliardi di euro.

Completamento Finale della line ad alta velocità Napoli-Bari

L’opera è finanziata anche con fondi del PNRR e si stima che, una volta completata, la linea ridurrà di oltre 3 milioni di tonnellate le emissioni di CO2 nel periodo 2023-2047.

I lavori sono stati avviati tra il 2015 e il 2016 e procedono su diversi lotti contemporaneamente. L’obiettivo di completamento dell’opera è fissato entro il 2028, sebbene alcune fonti abbiano indicato un potenziale slittamento al 2029. La linea sarà attivata progressivamente per tratte, consentendo di ottenere benefici intermedi prima del completamento totale.

