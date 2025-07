TRENO

Alstom, leader globale nella mobilità intelligente e sostenibile, annuncia nuove nomine ai vertici delle direzioni Rolling Stock e Services in Italia.

Le nuove nomine di Alstom

Roberto Balbis assume il ruolo di Managing Director Rolling Stock Italy, la divisione specializzata nella progettazione, produzione e fornitura di veicoli ferroviari destinati ai mercati nazionali e internazionali. Balbis guiderà una Product Line composta da oltre 1.500 collaboratori, distribuiti tra gli stabilimenti di Savigliano (CN) e Vado Ligure (SV).

Davide Viale (nella foto) è invece il nuovo Managing Director Services Italy, la divisione responsabile della fornitura di soluzioni personalizzate per la manutenzione, l’ammodernamento e la gestione del ciclo di vita dei veicoli ferroviari e delle infrastrutture. Viale guiderà una Product Line composta da oltre 1.200 professionisti distribuiti in 7 sedi e 40 depositi su tutto il territorio nazionale.

“Siamo orgogliosi di annunciare queste nuove nomine che rappresentano un ulteriore passo nella valorizzazione delle competenze interne e nel rafforzamento della nostra organizzazione. – ha dichiarato Michele Viale, Managing Director Alstom Italia. “In un contesto in continua trasformazione, la loro esperienza sarà determinante per guidare l’innovazione, consolidare la leadership di Alstom in Italia e promuovere una crescita sostenibile e orientata al valore.”

Chi sono Roberto Balbis e Davide Viale

Roberto Balbis entra in Alstom nel 2009, dopo essersi laureato in Ingegneria Aerospaziale al Politecnico di Torino e aver sviluppato competenze in automazione industriale e consulenza strategica in COMAU e Accenture. In oltre 15 anni in Alstom sviluppa una lunga e solida carriera nel settore ferroviario.

Ha iniziato come Project Coordinator per Trenitalia, per poi assumere il ruolo di Project Director in importanti programmi internazionali legati all’alta velocità. Successivamente è diventato Customer Director per Trenitalia e Italo-NTV. Dal 2019 ad oggi ha guidato l’area Industrial & Supply Chain del sito di Savigliano, contribuendo al suo sviluppo come centro di eccellenza a livello globale.

Davide Viale, laureato in Ingegneria Aerospaziale al Politecnico di Torino, nel 1996 entra in Fiat Ferroviaria a Savigliano, dove, con l’arrivo di Alstom nel 2000, assume il ruolo di Platform Product & Marketing Manager fino al 2008, quando diventa Technical Director della Piattaforma di treni ad alta velocità Avelia Stream™ (Pendolino).

Dal 2011 ha ricoperto poi responsabilità crescenti nella gestione del sito di Savigliano, diventandone nel 2016 Managing Director. Dal 2021 ad oggi è stato Rolling Stock Managing Director per l’Italia, con la responsabilità dei siti di Savigliano e Vado Ligure e passa quindi il testimone di questo Business a Roberto Balbis accettando questa nuova importante sfida in un ambito in forte crescita come quello del Business Services.

L’impegno di Alstom per la sostenibilità

Alstom è impegnata a sostenere un futuro a basse emissioni di carbonio attraverso lo sviluppo e la promozione di soluzioni di trasporto innovative e sostenibili, dai treni ad alta velocità, alle metropolitane, alle monorotaie, ai tram, ai sistemi chiavi in mano, ai servizi, alle infrastrutture, al segnalamento e alla mobilità digitale. Con una presenza in 63 Paesi e un team composto da oltre 86.000 persone provenienti da 184 Paesi, l’azienda concentra le proprie competenze di progettazione, innovazione e gestione dei progetti nei settori in cui le soluzioni di mobilità sono maggiormente richieste.

