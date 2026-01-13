TRENO

Nel 2025 Alashankou, noto anche come Passo di Alataw, si è confermato come uno dei principali snodi logistici del corridoio ferroviario Cina-Europa, registrando un nuovo massimo storico nel numero di treni merci diretti verso l’Europa e l’Asia centrale.

Le caratteristiche del porto ferroviario ed il corridoio ferroviario Cina-Europa

Il porto ferroviario, situato nella regione autonoma uigura dello Xinjiang, nel nord-ovest della Cina, ha gestito 8.165 treni merci, con un incremento del 6,3% rispetto al 2024, secondo i dati delle autorità doganali locali.

La funzionaria doganale Sofiya Umarjan ha attribuito il risultato al miglioramento delle procedure operative, in particolare all’adozione più ampia di sistemi di ispezione intelligenti e di tecnologie di riconoscimento delle immagini, che consentono l’ispezione e lo sdoganamento immediati dei convogli al loro arrivo. «Queste misure hanno ridotto in modo significativo i tempi di attesa al porto», ha dichiarato.

Nel corso del 2025, Alashankou ha raggiunto un picco giornaliero di 30 treni merci, mentre il tempo complessivo di sdoganamento è diminuito del 18,4% su base annua. Le performance del porto rafforzano ulteriormente il ruolo strategico del corridoio ferroviario Cina-Europa nella stabilizzazione delle catene di approvvigionamento globali e nel potenziamento dei collegamenti commerciali tra Asia ed Europa.

