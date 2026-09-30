L’incontro “Competence Center, impatti e best practice nel Tech Transfer: dal PNRR alle nuove progettualità” , ospitato a Roma, ha riunito istituzioni, università e industria per analizzare risultati e prospettive della rete nazionale.

180 milioni di incentivi alle imprese e 320 milioni di progetti realizzati

La ricerca realizzata dall’Università di Padova con il Consiglio Nazionale delle Ricerche ha coinvolto circa 1.200 aziende tra settembre 2025 e giugno 2026. I dati mostrano che 180 milioni di euro di incentivi pubblici hanno attivato progetti e servizi per un valore complessivo di 320 milioni.

I Centri di Competenza hanno erogato 4.700 servizi di orientamento, consulenza e formazione, destinati nell’84% dei casi a piccole e medie imprese. Sono state inoltre 733 le aziende beneficiarie di contributi per ricerca e innovazione.

Formazione e trasferimento tecnologico per le imprese

Sul fronte delle competenze, 57.000 persone hanno partecipato a 1.460 percorsi specialistici, per oltre 1,1 milioni di ore complessive di formazione. A queste attività si aggiungono 1.550 eventi gratuiti di orientamento, capaci di raggiungere circa 40.000 realtà produttive.

Il 93,3% delle imprese coinvolte considera determinante il supporto ricevuto, mentre una su quattro dichiara che non avrebbe avviato alcun percorso di trasformazione senza l’intervento di un centro specializzato. Il 70% ha inoltre proseguito autonomamente il proprio percorso di maturazione tecnologica.

La domanda di innovazione supera le risorse disponibili

Un dato particolarmente significativo riguarda le richieste presentate dalle aziende: 211 milioni di euro a fronte dei 114 milioni messi a disposizione dai bandi. Il divario evidenzia una domanda di innovazione superiore alle risorse stanziate e apre il tema del rafforzamento futuro della rete.

La giornata al MIMIT ha segnato anche la nascita dell’Associazione Competence Center Italia, che riunisce ARTES 4.0, BI-REX, CIM 4.0, Cyber 4.0, MADE4.0, MedITech, SMACT e START 4.0.

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