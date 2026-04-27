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Cresce la flotta e si rafforza la collaborazione con Mercedes-Benz Trucks, tra rotte europee, tecnologia e continuità operativa

Per Cinquina Trasporti e Servizi srl, parlare di flotta non significa semplicemente contare i mezzi. Ma garantire affidabilità, continuità operativa, sicurezza e qualità del servizio. Elementi importanti per rispondere alle esigenze dei clienti nel trasporto merci.

La collaborazione con Mercedes-Benz Trucks nasce 31 anni fa. Con l’acquisto del primo Mercedes 1844. Da allora, la presenza dei camion “stellati” è cresciuta costantemente. Fino a superare i 110 veicoli acquistati nel tempo, un dato che testimonia la solidità del rapporto con il gruppo oggi noto come Daimler Truck.

Massimo Cinquina descrive così questa relazione: “La scelta di Mercedes-Benz nasce oltre trent’anni fa con il primo Mercedes 1844. Da allora abbiamo costruito una relazione basata su affidabilità, qualità dei mezzi e continuità nel tempo. Avere molti veicoli Mercedes nella nostra storia significa aver trovato un partner tecnologico che ha accompagnato la crescita della nostra azienda.”

Approfondimento

L’Actros nella flotta: cosa cambia davvero su strada

Con l’arrivo dei nuovi Mercedes-Benz Actros ProCabin, Cinquina Trasporti e Servizi srl prosegue nel rinnovamento dei mezzi.

L’Actros non è una novità recente: è in strada dal 1996 e, negli anni, è cambiato molto. L’elettronica è diventata sempre più centrale e oggi incide direttamente sulla guida, sulla sicurezza e sulla gestione del mezzo.

Nella pratica quotidiana questo significa lavorare con più continuità, meno imprevisti e maggiore supporto durante le lunghe tratte. Aspetti concreti, per chi è alla guida e per chi deve rispettare tempi e consegne.

Massimo Cinquina: “Negli anni abbiamo scelto Mercedes-Benz Trucks perché abbiamo trovato mezzi affidabili, efficienti e adatti alle esigenze del nostro lavoro nel trasporto merci internazionale. I camion devono garantire continuità operativa, sicurezza e comfort per chi guida ogni giorno sulle lunghe percorrenze. Con l’Actros abbiamo visto una grande evoluzione tecnologica che ha migliorato sia la gestione del veicolo sia l’esperienza degli autisti.”

Cinquina Trasporti e Servizi srl: dal 1959 una crescita costruita su valori solidi

Fondata nel 1959 a San Salvo. Cinquina Trasporti e Servizi srl si sviluppa nel tempo nel settore del trasporto merci. Adattandosi alle esigenze del mercato.

Alla base restano integrità, professionalità e attenzione al cliente, elementi presenti fin dall’inizio e ancora oggi centrali nell’organizzazione del lavoro.

La struttura a matrice familiare rappresenta ancora oggi un elemento distintivo. Consente di mantenere un’organizzazione snella, decisioni rapide e una gestione diretta delle esigenze dei clienti. Questo si traduce in interventi tempestivi e nella capacità di trovare soluzioni rapide anche in contesti operativi complessi.

Nel tempo, questo approccio ha favorito relazioni durature, basate su ascolto, presenza attiva e capacità di sviluppare soluzioni logistiche personalizzate.

Persone, processi e tecnologia: il modello operativo

La crescita di Cinquina Trasporti e Servizi srl si fonda su tre elementi fondamentali: persone, processi e tecnologia.

Le persone rappresentano il cuore dell’azienda, con professionisti che contribuiscono ogni giorno alla qualità del servizio. I processi vengono continuamente ottimizzati per rendere l’organizzazione più efficiente.

La tecnologia è impiegata per migliorare il controllo dei flussi.

Permette anche una maggiore integrazione con i sistemi dei clienti, rendendo le operazioni più coordinate.

A questo si affianca una rete capillare di corrispondenti in tutta Europa.

Una presenza che consente di operare con continuità sulle principali direttrici del trasporto merci internazionale.

Massimo Cinquina sottolinea il ruolo centrale degli autisti: “Nel trasporto merci internazionale il lavoro dell’autista richiede competenza, responsabilità e grande professionalità. Per questo per noi è importante avere una squadra preparata e mezzi affidabili, che permettano di lavorare in sicurezza e con il massimo comfort.”

I numeri di Cinquina Trasporti e Servizi srl nel trasporto merci

Cinquina Trasporti e Servizi srl lavora con 55 mezzi di proprietà.

La flotta viene aggiornata nel tempo. Opera sia sul territorio nazionale sia su quello internazionale.

L’area complessiva è di 34.500 metri quadrati. Di questi, 13.500 sono coperti e vengono usati per le attività di trasporto e logistica.

Ogni anno vengono gestiti circa 30.000 ordini. Le performance restano elevate: il 96,5% delle consegne è puntuale, mentre il 99% dei ritiri avviene secondo programma. Numeri che, nella pratica, significano continuità operativa e affidabilità del servizio.

La presenza di un network in 14 Paesi europei consente inoltre all’azienda di operare su scala internazionale nel trasporto merci.

Servizi di trasporto e logistica

Cinquina Trasporti e Servizi srl lavora in Italia e all’estero. Dal 1995 è attiva anche nel trasporto ADR di merci pericolose.

Il groupage europeo è una parte importante dell’attività, supportata da network di distribuzione in Paesi come Francia, Benelux, Italia e Germania.

A questo si affianca il trasporto a carico completo, utilizzato quando serve maggiore controllo su tempi e gestione.

Accanto al trasporto, l’azienda gestisce anche logistica e magazzino. I sistemi sono integrati con quelli dei clienti, così da adattare il servizio alle diverse esigenze operative.

Innovazione e organizzazione nei processi

Nel tempo, Cinquina Trasporti e Servizi srl ha investito nello sviluppo organizzativo e tecnologico. Sono state introdotte nuove figure professionali dedicate al monitoraggio dei processi, insieme a sistemi di geolocalizzazione satellitare per l’intera flotta.

I briefing aziendali settimanali contribuiscono a migliorare il coordinamento operativo, mentre il CRM aziendale rafforza la gestione delle relazioni con i clienti.

Massimo Cinquina: “Oggi, nel trasporto merci, non basta avere i mezzi. Servono organizzazione, tecnologia e una squadra preparata. Questo permette di garantire puntualità, affidabilità e qualità del servizio.”

Sostenibilità e intermodalità nel trasporto merci

Per Cinquina Trasporti e Servizi srl la sostenibilità passa anche dalle scelte operative. Il parco mezzi è composto da veicoli Euro 6 di ultima generazione.

Da oltre 25 anni l’azienda utilizza soluzioni intermodali, tra cui l’autostrada viaggiante. Una modalità che consente ai camion di attraversare le Alpi su rotaia, riducendo le emissioni e evitando ogni anno migliaia di tonnellate di CO₂.

Una crescita sostenuta anche dai partner

Nel tempo, la flotta ha raggiunto circa 150 camion, in gran parte Mercedes-Benz. Un percorso che si è sviluppato anche grazie al supporto della rete Daimler Truck e alla collaborazione con realtà come Piolanti Truck.

Una presenza che assicura assistenza, supporto tecnico e aggiornamento continuo dei mezzi, aspetti fondamentali per mantenere standard operativi elevati nel trasporto merci.

Uno sguardo al futuro

Con l’ingresso dei nuovi Mercedes-Benz Actros, Cinquina Trasporti e Servizi srl prosegue nel proprio percorso di crescita, mantenendo i valori che ne hanno guidato lo sviluppo.

“Vogliamo continuare a crescere. Ma senza perdere i valori che ci guidano fin dall’inizio. Affidabilità, attenzione al cliente e investimenti nella flotta e nella tecnologia. Quello del trasporto merci è un settore in continua evoluzione. Vogliamo affrontare le nuove sfide con una struttura sempre più solida e organizzata.”

Oggi, non basta spostare una merce da un punto A a un punto B. Servono organizzazione, tecnologia e persone preparate. È su questo equilibrio che Cinquina Trasporti e Servizi srl continua a lavorare, giorno dopo giorno.

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