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Le autostazioni hanno un ruolo sempre più importante nello sviluppo del trasporto autobus a lunga percorrenza.

Il tema è stato al centro dello studio presentato da ANAV all’Innovation Hall di Fiera Milano.

L’analisi è dedicata all’evoluzione del trasporto commerciale con autobus e al sistema delle infrastrutture collegate alla mobilità integrata.

A oltre dieci anni dalla liberalizzazione del mercato, il settore mostra numeri in crescita. Oggi il trasporto autobus a lunga percorrenza conta centinaia di linee attive, milioni di chilometri percorsi ogni anno e una rete sempre più estesa anche verso territori meno serviti.

Autobus e autostazioni: il ruolo delle infrastrutture

Lo studio si concentra soprattutto sul ruolo delle autostazioni in Italia, considerate strategiche per migliorare l’intermodalità tra autobus, treni, aeroporti e trasporto pubblico locale.

Secondo ANAV, il sistema infrastrutturale italiano presenta però ancora diversi limiti. Le autostazioni designate secondo gli standard europei restano poche rispetto ad altri Paesi UE e molte aree del territorio nazionale risultano ancora scarsamente servite.

Trasporto in autobus: rete e nuovi collegamenti

Negli ultimi anni il trasporto autobus a lunga percorrenza ha esteso la propria rete. I collegamenti sono aumentati sia in Italia sia verso l’estero.

I servizi hanno raggiunto anche aree meno collegate rispetto al passato.

Lo studio approfondisce inoltre la distribuzione delle linee, le direttrici principali del traffico e i cambiamenti del mercato dopo la liberalizzazione del settore.

Autobus, intermodalità e prospettive del settore

Tra i temi affrontati emergono anche:

sviluppo delle linee internazionali;

servizi presenti nelle autostazioni;

integrazione tra autobus, treni e aeroporti;

investimenti infrastrutturali;

accessibilità e servizi ai passeggeri;

prospettive di crescita del comparto.

Secondo ANAV, per sostenere lo sviluppo del trasporto autobus servirebbero nuove autostazioni, riqualificazione delle strutture esistenti e maggiori investimenti dedicati all’intermodalità.

L’approfondimento completo è disponibile sul blog Tibus:

Autostazioni in Italia: il futuro del trasporto autobus a lunga percorrenza

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