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MinervaS è una startup deep-tech e spin-off dell’Università degli Studi di Salerno che sviluppa soluzioni di Intelligenza Artificiale per la mobilità intelligente, l’autotrasporto e la logistica.

L’azienda nasce dall’incontro tra oltre trent’anni di ricerca scientifica nei settori automotive, energia e sistemi intelligenti e una visione chiara: rendere il trasporto su gomma più efficiente, sostenibile e sicuro attraverso l’uso dell’AI.

Da questo percorso è nata enaide®, una piattaforma intelligente che combina algoritmi di Intelligenza Artificiale, modelli fisico-matematici proprietari e analisi dei dati in tempo reale per supportare conducenti e fleet manager nelle decisioni operative quotidiane. Grazie a un approccio data-driven, enaide® aiuta le aziende a ridurre consumi, emissioni e costi operativi, migliorando al tempo stesso sicurezza, comfort di guida ed efficienza delle flotte.

I risultati raggiunti negli ultimi anni raccontano il percorso di crescita di MinervaS: dalla ricerca universitaria ai riconoscimenti europei, fino all’adozione della propria tecnologia da parte di aziende leader del settore.

Dalla ricerca universitaria all’innovazione industriale

MinervaS nasce come spin-off dell’Università degli Studi di Salerno, trasformando anni di ricerca scientifica in tecnologie ad alto contenuto innovativo. Le competenze maturate nell’ingegneria automotive, nell’Intelligenza Artificiale, nei sistemi energetici e nei sistemi cyber-fisici hanno portato allo sviluppo di algoritmi proprietari, modelli predittivi e tecnologie oggi protette da tre brevetti internazionali.

Fin dall’inizio, l’obiettivo dell’azienda è stato quello di trasferire la ricerca scientifica al mercato, sviluppando strumenti capaci di generare benefici concreti per il settore dei trasporti. Questo forte legame con il mondo accademico continua ancora oggi attraverso attività di ricerca industriale, trasferimento tecnologico e collaborazioni con università, centri di ricerca e partner industriali.

Dal 2021: l’ingresso nel portfolio di EIT Urban Mobility

Nel 2021 MinervaS entra a far parte del portfolio di EIT Urban Mobility, la principale iniziativa europea promossa dall’European Institute of Innovation and Technology (EIT) dedicata allo sviluppo della mobilità sostenibile.

L’ingresso nel network rappresenta uno dei primi importanti riconoscimenti internazionali dell’azienda e consente a MinervaS di collaborare con partner europei, partecipare a programmi di innovazione e accelerare lo sviluppo delle proprie tecnologie dedicate alla mobilità intelligente.

Negli anni successivi il percorso internazionale continua fino al 2025, quando MinervaS entra a far parte anche del portfolio dell’European Space Agency (ESA), confermando il valore delle proprie soluzioni nell’utilizzo dei dati satellitari e delle tecnologie spaziali applicate alla mobilità intelligente e alla logistica.

Smart drAIV: dall’innovazione Vodafone ai risultati con Trans Italia

Nel 2024 MinervaS viene selezionata tra le startup vincitrici del programma innoVaction di Vodafone Italia, iniziativa dedicata allo sviluppo di progetti innovativi insieme alle migliori startup italiane.

All’interno del programma nasce Smart drAIV, la prima evoluzione industriale di enaide®, progettata per dimostrare come l’Intelligenza Artificiale possa migliorare concretamente l’efficienza delle flotte aziendali.

Per validare la tecnologia in condizioni operative reali, MinervaS collabora con Trans Italia, uno dei principali operatori italiani del trasporto e della logistica internazionale. Il progetto prevede un proof of concept su una flotta di mezzi pesanti impegnati nelle normali attività di trasporto merci, con l’obiettivo di misurare l’impatto dell’AI sui consumi, sul comportamento di guida e sull’efficienza complessiva della flotta.

I risultati confermano il valore della soluzione sviluppata da MinervaS, evidenziando una riduzione dei consumi di carburante fino al 15% a livello di flotta, senza modificare percorsi, tempi di consegna o organizzazione operativa dell’azienda.

L’esperienza maturata con Trans Italia rappresenta un momento fondamentale nell’evoluzione della startup, consentendo di trasformare anni di ricerca scientifica in una soluzione pronta per il mercato e dimostrando come l’Intelligenza Artificiale possa generare benefici economici e ambientali concreti nel settore dell’autotrasporto.

Il progetto ottiene inoltre una significativa visibilità nell’ambito del premio Il Logistico dell’Anno, diventando un esempio concreto di innovazione applicata alla supply chain e al trasporto merci.

Il 2025: riconoscimenti, crescita internazionale e nuovi mercati

Il 2025 rappresenta un anno di consolidamento per MinervaS. Oltre all’ingresso nel portfolio dell’European Space Agency, l’azienda viene selezionata per partecipare ad ATLAS NEXT, il programma di internazionalizzazione promosso da Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici, che accompagna le startup italiane ad alto contenuto tecnologico nello sviluppo di relazioni con partner industriali, investitori e mercati internazionali.

Nello stesso anno arriva anche uno dei più importanti riconoscimenti del settore: il primo posto agli IoMOBILITY Awards 2025 nella categoria dedicata ai software e servizi per il Fleet Management.

Il premio conferma la capacità di MinervaS di trasformare la ricerca scientifica in una tecnologia innovativa, capace di rispondere alle esigenze concrete delle aziende di trasporto e della logistica.

Transpotec Logitec 2026: il lancio ufficiale di enaide®

Nel 2026 MinervaS presenta ufficialmente enaide® durante Transpotec Logitec, la principale manifestazione italiana dedicata all’autotrasporto e alla logistica.

In occasione dell’evento, ospitato presso Fiera Milano, l’azienda organizza il keynote “AI – Autotrasporto Intelligente”, raccontando la propria visione del futuro del trasporto insieme ad alcuni dei principali protagonisti del settore, tra cui TEXA, Fastweb + Vodafone Business, Iveco Group e il Gestore dei Servizi Energetici (GSE).

La presenza del GSE ha confermato l’interesse istituzionale verso una tecnologia capace di contribuire agli obiettivi nazionali di efficienza energetica nel settore dei trasporti.

Durante il lancio è stato illustrato come enaide® possa supportare le imprese nell’accesso al meccanismo dei Titoli di Efficienza Energetica (TEE), comunemente noti come Certificati Bianchi, trasformando il risparmio energetico ottenuto attraverso l’ottimizzazione della guida in un ulteriore valore economico per le aziende.

Presso lo stand Würth al LET EXPO di Verona viene inoltre presentato il simulatore interattivo dell’AI Co-Pilot, consentendo a imprese, fleet manager e operatori logistici di sperimentare direttamente le funzionalità della piattaforma.

Sempre nel 2026 MinervaS ottiene il secondo posto agli IoMOBILITY Awards, confermando la continuità del proprio percorso di innovazione e il crescente interesse del mercato verso le proprie soluzioni.

Il lancio di enaide® rappresenta il punto di arrivo di un percorso iniziato nei laboratori universitari e culminato nello sviluppo di una piattaforma pronta per supportare la trasformazione digitale del trasporto merci.

Nel 2026 MinervaS apre due sedi internazionali a Doha e a New York, oltre quelle italiane a Salerno (presso l’università) e a Roma negli spazi di ENI Joule.

enaide®: l’AI Co-Pilot per il trasporto intelligente

Oggi enaide® rappresenta la sintesi dell’intero percorso di ricerca e innovazione sviluppato da MinervaS.

La piattaforma analizza contemporaneamente il comportamento del conducente, i dati provenienti dal veicolo, il profilo altimetrico della strada, il traffico, i limiti di velocità, le condizioni meteorologiche e il contesto operativo, elaborando in tempo reale la migliore strategia di guida.

Grazie all’integrazione tra modelli fisici, Intelligenza Artificiale e algoritmi proprietari, enaide® suggerisce come ridurre consumi ed emissioni senza aumentare i tempi di percorrenza, contribuendo a migliorare efficienza, sicurezza e sostenibilità.

Oltre ai benefici operativi, enaide® rappresenta una delle prime piattaforme di Intelligenza Artificiale per l’autotrasporto progettata anche per abilitare l’accesso al meccanismo dei Titoli di Efficienza Energetica (Certificati Bianchi).

Grazie alle funzionalità di monitoraggio e ottimizzazione dei consumi, la piattaforma consente infatti di valorizzare i risparmi energetici ottenuti attraverso l’eco-driving, offrendo alle imprese la possibilità di accedere al sistema di incentivazione gestito dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE).

In questo modo, l’efficienza operativa non si traduce soltanto in una riduzione dei consumi di carburante e delle emissioni di CO₂, ma anche in un’opportunità di generare un ritorno economico aggiuntivo attraverso il riconoscimento dei Certificati Bianchi.

La soluzione può essere utilizzata sia come piattaforma stand-alone sia integrata con i principali Fleet Management System presenti sul mercato, consentendo alle aziende di valorizzare i dati già disponibili senza modificare la propria infrastruttura tecnologica.

Un ecosistema di partner per trasformare l’autotrasporto

L’innovazione sviluppata da MinervaS è il risultato di un ecosistema di collaborazioni costruito negli anni tra università, grandi imprese, centri di ricerca e operatori della logistica.

Dalla collaborazione con l’Università degli Studi di Salerno, che continua a rappresentare un punto di riferimento per le attività di ricerca e trasferimento tecnologico, fino alle partnership industriali con Vodafone Business, Fastweb + Vodafone, TEXA, Geotab e Würth, l’azienda ha progressivamente consolidato una rete di relazioni strategiche che ha accelerato lo sviluppo di enaide® e favorito la sua integrazione nei principali ecosistemi digitali dedicati alla gestione delle flotte.

A queste si aggiungono le collaborazioni con operatori del trasporto come Trans Italia e con importanti organizzazioni europee, tra cui EIT Urban Mobility ed European Space Agency, che hanno contribuito alla crescita internazionale della startup.

MinervaS: quando l’Intelligenza Artificiale genera risultati concreti

L’esperienza maturata negli ultimi anni dimostra che la trasformazione del trasporto merci non dipende esclusivamente dall’elettrificazione dei veicoli o dal rinnovo delle flotte, ma anche dalla capacità di utilizzare in modo intelligente i dati.

Attraverso algoritmi proprietari di Intelligenza Artificiale, modelli predittivi e analisi in tempo reale, enaide® consente alle aziende di ridurre consumi, emissioni e costi operativi, migliorando contemporaneamente sicurezza, sostenibilità ed efficienza.

A questi benefici si aggiunge la possibilità di valorizzare economicamente i risultati ottenuti grazie al meccanismo dei Certificati Bianchi, rendendo l’innovazione non solo uno strumento di efficientamento energetico, ma anche un’opportunità concreta di crescita per le imprese.

L’obiettivo di MinervaS non è sostituire il conducente, ma affiancarlo con uno strumento capace di supportare decisioni più consapevoli durante ogni fase del viaggio, trasformando l’innovazione tecnologica in un vantaggio competitivo concreto.

Oggi MinervaS rappresenta una delle realtà italiane più innovative nell’applicazione dell’Intelligenza Artificiale al settore della mobilità e dell’autotrasporto. Nata come spin-off dell’Università degli Studi di Salerno, l’azienda è parte del portfolio di EIT Urban Mobility dal 2021 e dell’European Space Agency dal 2025.

Il proprio patrimonio tecnologico comprende tre brevetti internazionali e una piattaforma proprietaria di AI Co-Pilot, enaide®, capace di ridurre i consumi di carburante, abbattere le emissioni e contribuire all’accesso ai Titoli di Efficienza Energetica.

Grazie a un ecosistema di partnership industriali e istituzionali e a una crescente presenza internazionale, MinervaS continua oggi a guidare l’innovazione nel trasporto intelligente, contribuendo a costruire una mobilità sempre più efficiente, sostenibile e connessa.

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