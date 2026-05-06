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Cosa cambia davvero per aziende, siti e strategie digitali

Dalla ricerca alla decisione automatizzata: gli agenti AI stanno entrando nel processo d’acquisto e cambiano il ruolo di utenti, siti e aziende.

Agenti AI, non è più l’utente a decidere

Gli agenti AI stanno entrando nel processo d’acquisto in modo progressivo ma sempre più evidente. Non sono più semplici strumenti di supporto, ma sistemi che iniziano a gestire direttamente le scelte, fino ad arrivare — in alcuni casi — alla transazione.

Come osserva Paolo M. Luino, General Manager EMEA di Kitsune, il cambiamento è già in atto e riguarda il modo stesso in cui vengono prese le decisioni online.

Per anni il comportamento è stato lineare: cercare, confrontare, scegliere. Oggi quel processo si accorcia, perché una parte crescente delle attività viene delegata.

L’utente esprime un bisogno e si ferma lì. È l’intelligenza artificiale a fare il resto.

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Dalla ricerca alla decisione automatizzata

Quando si cerca un prodotto o un servizio, non è più necessario aprire più siti per confrontare opzioni. L’agente AI attraversa il web, raccoglie informazioni, mette a confronto offerte, verifica disponibilità e restituisce una risposta già costruita.

Sempre più spesso, quella risposta coincide con una scelta.

In alcuni casi, il processo arriva fino all’acquisto, senza che l’utente abbia mai visitato direttamente un sito. È questo il passaggio più rilevante: l’intelligenza artificiale non si limita a supportare la decisione, ma inizia a prenderla.

Il sito diventa una fonte, non una destinazione

In questo scenario cambia anche il ruolo del sito web. Non è più il punto in cui avviene la scelta, ma una delle fonti da cui l’intelligenza artificiale estrae dati.

I contenuti non vengono necessariamente letti da una persona, ma interpretati da un sistema che li confronta con altri. Il risultato è che il sito può non essere mai visitato, pur continuando a influenzare la decisione.

Questo riduce il peso di elementi tradizionali come design, percorsi di navigazione o leve persuasive costruite per l’utente umano.

Agenti AI e marketing: convincere un algoritmo

Il cambiamento più profondo riguarda il modo in cui le aziende devono comunicare. Un agente AI non si lascia influenzare da elementi pensati per le persone. Non si ferma su una pagina, non segue uno storytelling, non interpreta messaggi impliciti.

Lavora su dati. Cerca informazioni chiare, esplicite e confrontabili. Se non le trova in modo immediato, passa oltre. Questo impone una revisione concreta dei contenuti: meno costruiti per persuadere, più progettati per essere letti e utilizzati da un sistema automatico.

Da visibilità a selezione

Per anni l’obiettivo è stato intercettare traffico: essere trovati, visitati, cliccati. Oggi questo non è più sufficiente.

La vera domanda diventa un’altra: come entrare nel processo decisionale degli agenti AI.

Essere presenti online non basta. Serve essere selezionati. Questo sposta il valore dalla visibilità alla qualità delle informazioni, dalla quantità di traffico alla capacità di essere riconosciuti come opzione affidabile all’interno di un sistema automatico.

Il cambiamento in atto non riguarda solo l’e-commerce, ma il funzionamento stesso del mercato digitale. Quando il decisore non è più una persona ma un sistema, tutto ciò che sta intorno deve adattarsi.

E in un contesto in cui le scelte passano sempre più attraverso questi sistemi, restarne fuori significa perdere rilevanza. Come sottolinea Paolo M. Luino, General Manager EMEA di Kitsune, il nuovo obiettivo non è più essere visitati, ma essere selezionati.

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