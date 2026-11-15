NAVE

La Transizione Energetica e Digitale del Traporto Marittimo, come per gli altri settori dei trasporti sta attraversando una grande trasformazione legata alle sfide della sostenibilità e decarbonizzazione, delle nuove tecnologie digitali e dell’intelligenza artificiale e della trasformazione dei servizi e intermodalità.

Il workshop “Transizione Energetica e Digitale nel Trasporto Marittimo”, il programma il prossimo 3 dicembre online, intende approfondire questi temi con esperti del settore a partire da una prima analisi effettuata dal Cluster. Partendo dalle prime analisi elaborate dal Cluster, il workshop intende approfondire questi temi con esperti e stakeholder del settore.

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La Transizione Energetica

Per la transizione energetica nel trasporto marittimo vi è la necessità di sviluppare soluzioni in grado di aumentare l’efficienza dei vari sistemi, intervenire sulle tecnologie motoristiche, ed investire nello sviluppo dei carburanti alternativi, come il GNL, l’idrogeno verde, i biocarburanti e della loro disponibilità nei porti (bunkeraggi).

La Digitalizzazione

Per la digitalizzazione spicca il ruolo delle tecnologie ICT, per l’ottimizzazione sia nella fase di progettazione iniziale che in quella operativa. Quest’ultima può avvenire attraverso sistemi di supporto alle decisioni (Decision Support System – DSS) in grado di suggerire, ad esempio, la rotta migliore, e, attraverso una rete di sensori e modelli digitali dei sistemi (Digital Twin) monitorare lo stato di salute dei sistemi di bordo garantendone la massima efficienza, prevedendo in anticipo la necessità di manutenzione, e facilitare le scelte strategiche per stakeholder e operatori del settore. Strumenti analoghi consentiranno nel tempo il progressivo avvicinamento alla navigazione autonoma (Unmanned Navigation).

Il programma del workshop

14:30 Introduzione e ruolo del Cluster Trasporti

Enrico PISINO (Presidente)

Piersandro TREVISAN (Cluster Manager)

14.40 Scenari di sviluppo e innovazione

Paola GUALENI (Professore Ordinario UNIGE)

Daniele FILIPPONE

(Direttore Generale Cluster Mare FVG)

15:00 Efficientamento energetico e sostenibilità

Alessandro IAFRATI (Direttore INM-CNR)

15:10 Evoluzione dei motori a combustione interna nel settore marittimo

Carlo BEATRICE (Dirigente di Ricerca STEMS – CNR)

15:20 Energie rinnovabili e nuovi carburanti

Andrea DI STEFANO (Responsabile Affari Regolatori Enilive / ENI)

15:30 Il ruolo dei porti: dalle infrastrutture tradizionali alle piattaforme integrate per la transizione energetica e digitale

Antonella QUERCI (Direttrice Innovazione Porto di Livorno)

15:40 Il ruolo delle nuove tecnologie digitali

Roberto NAVONI (CEO Laser Navigation srl)

15.50 Conclusioni

Gianpiero MASTINU

(coordinatore Comitato Scientifico Cluster Trasporti)

MODERATORE: Massimo DE DONATO

(giornalista Radio24/IlSole24Ore)