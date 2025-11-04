NAVE

Il Ministro del Turismo Daniela Santanchè incontra le associazioni del settore crocieristico.

Il settore crocieristico diventa una priorità per la strategia turistica nazionale. Il ministro Daniela Santanchè ha incontrato al Ministero del Turismo le principali associazioni del comparto crocieristico, istituendo un tavolo tecnico dedicato alla valorizzazione e alla promozione integrata dei territori toccati dagli itinerari delle navi da crociera.

Il tavolo è utile per migliorare la gestione dei flussi turistici a terra e potenziare la qualità dell’esperienza dei visitatori, rafforzando al tempo stesso l’attrattività delle località portuali italiane.

Turismo crocieristico strategico per l’economia italiana

Durante l’incontro, Santanchè ha sottolineato il valore del turismo crocieristico, che genera oltre 14 miliardi di euro e 100 mila posti di lavoro.

Secondo il ministro, la collaborazione tra istituzioni, compagnie di navigazione, autorità portuali e comunità locali sarà essenziale per assicurare un turismo sostenibile e responsabile, capace di produrre benefici concreti per cittadini e territori.

“Riteniamo che il settore crocieristico rappresenti un’importante opportunità di crescita e sviluppo per l’Italia, ha dichiarato Santanchè. “L’obiettivo è garantire una crescita equilibrata, rispettosa dei territori e della loro identità”.

Italia e crociere: sinergia tra porti e territori

In un contesto in cui altri Paesi stanno limitando i flussi crocieristici, l’Italia punta su collaborazione e dialogo con le realtà locali.

“Il mare è una risorsa fondamentale, e il settore crocieristico non porta problemi ma opportunità per turismo ed economia. Dobbiamo lavorare sulla narrazione, sulla promozione degli itinerari e sull’esperienza complessiva”, ha spiegato Santanchè.

Il tavolo tecnico permetterà di sviluppare strategie condivise di promozione, modernizzare i terminal portuali e creare percorsi turistici capaci di valorizzare le città toccate dalle navi da crociera.

Un tavolo permanente per la promozione del settore crocieristico

Il nuovo tavolo sarà una piattaforma di confronto e innovazione tra pubblico e privato. L’obiettivo è condividere idee, progetti e buone pratiche per costruire un modello di turismo via mare sempre più competitivo.

“Il tavolo sarà un luogo di confronto costruttivo, ha concluso Santanchè. “Vogliamo favorire la crescita di un settore prezioso per l’economia e per l’immagine dell’Italia nel mondo”.

Con questo passo, il Ministero del Turismo consolida la centralità del settore crocieristico come motore di sviluppo sostenibile e leva strategica per la valorizzazione dei territori costieri italiani.

Continua a leggere: Grendi entra tra le B Corp e punta a trasporti marittimi e logistica sostenibili