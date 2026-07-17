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Rischi a Hormuz e capacità da riallocare tra Asia, Europa e Nord America

Il trasporto marittimo si prepara a un 2026 difficile, segnato dal rallentamento degli scambi globali e da nuove pressioni sulle reti delle compagnie di navigazione. Secondo Sea-Intelligence, la crescita del commercio mondiale scenderà dal 5% del 2025 al 3,5% nel 2026, con conseguenze dirette sulla domanda di capacità e sull’organizzazione dei servizi.

A pesare sul mercato è innanzitutto il front-loading: nei mesi precedenti molti caricatori hanno anticipato le spedizioni per proteggersi da dazi e possibili interruzioni logistiche. Una parte dei volumi futuri è stata quindi già movimentata, lasciando alle compagnie il rischio di una domanda più debole e irregolare.

Trasporto marittimo diviso tra Asia e mercati occidentali

Lo scenario non è uguale su tutte le rotte. Taiwan, Corea del Sud, Thailandia e Malesia stanno beneficiando dell’espansione della filiera legata all’intelligenza artificiale. La crescita dell’hardware tecnologico potrebbe sostenere i collegamenti intra-asiatici e transpacifici.

Più fragili, invece, le rotte rivolte ai mercati di consumo di Europa e Nord America. La spesa interna poco dinamica e gli elevati prezzi dell’energia stanno indebolendo i fondamentali di questi traffici. Sea-Intelligence ritiene quindi necessario ridimensionare le reti destinate ai mercati retail occidentali e riallocare la capacità verso i corridoi più vivaci.

Hormuz aumenta i rischi per navi e container

Un’altra incognita riguarda lo Stretto di Hormuz. Sea-Intelligence considera poco probabile una rapida normalizzazione e invita il settore a prepararsi a interruzioni prolungate, strozzature nell’offerta e rincari energetici per tutto il 2026.

Per le compagnie, la parola chiave sarà flessibilità. Navi, container e capacità dovranno essere spostati rapidamente dove la domanda resta solida, evitando di mantenere servizi sovradimensionati sulle rotte in rallentamento. Il trasporto marittimo entra così in una fase di riorganizzazione che potrebbe modificare a lungo la geografia dei traffici globali.

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