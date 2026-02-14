NAVE

Il trasporto marittimo segna una riduzione sensibile dei noli. A certificarlo è il Drewry World Container Index (WCI), l’ indice di riferimento globale che misura il costo medio del trasporto di container via mare su rotte principali tra i maggiori porti del mondo.

L’indice WCI è diminuito del -1%, attestandosi a 1.933 dollari per container da 40 piedi, un valore che conferma la riduzione dei prezzi per la quinta settimana consecutiva. La causa principale della riduzione dei prezzi è da attribuire al calo delle tariffe sulle rotte transpacifiche e Asia-Europa.

Il calo dei noli su base annuale (-38%)

La riduzione dei costi di trasporto marittimo su base annuale il calo è del 38%. In calo anche la tariffa spot Shanghai-Rotterdam, -2% settimanale e -26% annuale, a 2.127 dollari. Le tariffe spot da Shanghai a Genova cedono il 3% settimanale a 2.965 dollari, mentre sono il 29% meno care rispetto allo stesso periodo di un anno fa. Le tariffe spot da Shanghai verso le principali destinazioni Usa sono leggermente diminuite a causa del basso volume di merci, con Los Angeles e New York in calo dell’1%, rispettivamente a 2.214 e 2.800 dollari.

Perchè la riduzione dei noli è un segnale positivo per l’Italia

Il calo del 3% settimanale e 29% annuale sulle tariffe spot da Shanghai a Genova indica un trend positivo per il mercato italiano, con costi di trasporto marittimo più contenuti. Un vantaggio competitivo per l’Italia che può incentivare il commercio e la logistica da e verso l’Italia, contribuendo a una ripresa più sostenibile e meno costosa. In prospettiva l’Italia potrebbe ulteriormente avvantaggiarsi dei nuovi accordi commerciali UE con l’India.

In sintesi, i dati confermano una fase di discesa dei costi di trasporto marittimo globale, con un impatto diretto sulle rotte Cina-Italia, che può favorire una maggiore accessibilità e sostenibilità economica nel commercio internazionale.

